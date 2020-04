Amici All Star cast, bei nomi fra i concorrenti: tutte le ultime news

Cast Amici All Star, ballerini e cantanti tornano su Canale 5 contro il Covid-19

Amici All Star dovrebbe debuttare non prima di metà maggio: le parole di Maria De Filippi sono state chiare, e la conduttrice ha anche spiegato che per via del Coronavirus lo show sarà diverso da quello pensato inizialmente, senz’altro orientato verso il sostegno della Protezione Civile e di chi sta lottando in prima linea contro la diffusione del contagio. Non sappiamo se il talent show ci sarà ma è probabile che più che incentrarlo sulla gara tra ballerini e cantanti si punterà sul varietà (si spera qualcosa di profondamente diverso da Amici Celebrities, qualitativamente molto lontano dal grande show che avevamo pensato). Visto che il programma non è stato confermato ma non è stato neanche cancellato, le prime indiscrezioni sul cast di Amici All Star non potevano non iniziare a circolare.

Amici All Star partecipanti, i nomi dei ballerini quasi sicuri

Ricordiamo che finora erano ufficiali i nomi di vari ballerini delle scorse edizioni, ad esempio quelli di Sebastian Melo Taveira e Vincenzo Di Primo; il punto è che se Sebastian è rimasto in Italia a Vigevano non si può dire lo stesso del secondo che invece è bloccato a New York, dove la situazione è molto grave e gli spostamenti internazionali sono vietati. Ricordiamo che prenderà parte allo show anche Javier Rojas, vincitore di quest’anno che proprio ieri si è sfogato sul periodo difficile che sta vivendo, e non escludiamo che ballerà ancora su Canale 5 anche Nicolai Gorodiskii che è rimasto in Italia e che sarebbe un buon concorrente da sfruttare, televisivamente, s’intende, per innescare dinamiche e polemiche tra i concorrenti.

News cast Amici All Star, anche Andreas Muller tra i concorrenti?

A questi nomi aggiungiamo una nostra ipotesi, quella sulla partecipazione di Andreas Muller: non c’è stata alcuna conferma ufficiale da parte del ballerino di Amici, che tra l’altro un po’ di tempo fa ha parlato della sua assenza dalla trasmissione, ma gli ultimi post che sta pubblicando su Instagram, in cui rivive proprio il suo percorso all’interno del talent show, ci spingono verso quest’ipotesi. Vedremo se saremo smentiti.