Javier Rojas sfogo: “Diventa difficile”, poi messaggio d’affetto dal passato

Amici 19, Javier Rojas si sfoga: “Diventa sempre più difficile”

Javier Rojas continua a vivere la sua quarantena assieme a Nicolai Gorodiskii dopo Amici 19, e lo fa cercando di non perdere mai il buon umore. Può succedere però anche a lui di vivere momenti di sconforto, soprattutto se pensate che ballerini e cantanti sono usciti dalle casette e si sono messi subito in quarantena. Un isolamento ancor più lungo insomma che ovviamente può mettere a dura prova i nervi di tutti. Oggi Javier si è sfogato su Instagram con i suoi follower: “Diventa sempre più difficile di giorno in giorno – queste le sue parole – non essere in grado di avere un contatto reale con le persone o non poter uscire liberamente. È un momento difficile per tutti, ma speriamo che finisca presto, verranno giorni migliori e ancora di più saremo grati per la vita in modi che non abbiamo mai provato prima”. Il ballerino oggi ha fatto parlare di sé anche per alcuni messaggi e una diretta.

Javier e Federico Pietrucci, il rapporto dei due amici continua dopo il talent show di Canale 5

In particolare, Javier ha condiviso tra le proprie storie Instagram un messaggio di Federico Pietrucci, un “ti voglio bene” che il ballerino vincitore di Amici 19 ha ricambiato mostrando quanto tiene ai rapporti di amicizia nati dentro la scuola. Ricordiamo al riguardo che Rojas ha anche donato parte del suo montepremi a Nicolai Gorodiskii e che è proprio con lui che sta passando la quarantena: ne abbiamo avuto una divertente testimonianza anche oggi.

News Amici, la convivenza di Nicolai e Javier: lo scherzo al secondo classificato

Javier infatti ha voluto connettersi in diretta Instagram con Jacopo Ottonello e gli ha fatto vedere cosa stava facendo proprio Nicolai mentre loro due parlavano: cosa? Dormire. Pare che i due ballerini stiano andando davvero d’amore e d’accordo e che le rivalità del talent show siano state messe per sempre da parte. Una quarantena difficile insomma ma per certi versi divertente. Aspettiamo a questo punto la prossima diretta con Talisa Ravagnani per saziare la nostra fame di gossip. Restate con noi!