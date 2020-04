Amici 19 Gaia vince, Javier trionfa nel ballo: polemiche e valanghe di premi

Gaia Gozzi ha vinto Amici 19, le parole in finale ad Amici

Finisce con la vittoria di Gaia Gozzi la 19esima edizione di Amici che ha visto classificarsi quarto Nicolai Gorodiskii, terza Giulia Molino e secondo Javier Rojas. Una finale dall’esito non proprio scontato perché tranne che nella finalissima a votare sono state diverse giurie, e ognuna – come ben sapete – aveva i suoi preferiti. Alla fine comunque a trionfare è stata lei, Gaia, che dopo X Factor ha potuto avere la sua rivincita con dei bei pezzi e una personalità molto ben inquadrata. Belle le sue parole dopo la vittoria: “Non me l’aspettavo. Grazie perché mi avete dato la possibilità di riprovarci. Non ci credo! Mi sento una deficiente! Grazie, Maria, perché veramente mi hai dato la possibilità di fare la mia musica essendo me stessa. Un grande regalo. Spero che la mia musica in questo momento possa essere di conforto. Dobbiamo semplicemente essere un po’ responsabili e aiutarci a vicenda. Grazie”.

Gaia è la VINCITRICE di #Amici19!!! ???????????? Gepostet von Wittytv am Freitag, 3. April 2020

Amici 19, il Ballo è stato vinto da Javier Rojas: l’ultima polemica di Maria De Filippi

Javier si è potuto togliere la soddisfazione di battere Nicolai dopo i tantissimi scontri che hanno caratterizzato questo Serale; alla fine Rojas ha anche spiegato che i suoi 50mila euro di premio li darà in parte proprio al rivale: un bel gesto che mette fine alle polemiche sull’ipocrisia dei ballerini perché, se Javier dovesse mantenere la promessa, non gli si potrebbe dir nulla. Javier ha meritato di vincere, così come l’avrebbe meritato Nicolai per il talento, ma non è stato un bell’esempio – come non lo è stato Nicolai -, a differenza di Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo che l’anno scorso hanno mostrato discrezione, umiltà ed educazione. Oggi Maria ha discusso con Alessandra Celentano e Timor Steffens ma forse dovrebbe pensare a selezionare meglio gli allievi con la commissione, e soprattutto a punirli seriamente quando serve: ricordiamo tutti cos’ha fatto Javier prima del Serale, così come non dimentichiamo i toni usati da Nicolai nei confronti di Timor.

Tutti i premi di Amici 19, cifre impressionanti: chi ha vinto cosa

I premi distribuiti da Amici 19 anche quest’anno sono stati importanti:

Gaia ha ricevuto i 150mila euro destinati al vincitore;

Javier ha ottenuto un riconoscimento di 50mila euro;

Il premio della sala-stampa è andato sempre a Javier che ha vinto 50mila euro;

Il premio Tim Music è stato vinto proprio da Gaia che porta a casa anche 20mila euro;

Marlù ha premiato i quattro concorrenti con 7mila euro ciascuno.

Si tratta di cifre importanti che nonostante le polemiche sorte in quest’edizione mostrano quanto Amici e Maria De Filippi investano fattivamente nel talento. Un vero peccato che Nicolai e Giulia non abbiano avuto riconoscimenti ma siamo sicuri che non avranno problemi a imporsi nei rispettivi ambienti. A presto con Amici All Star!