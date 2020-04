Fedez scrive a Gaia Gozzi dopo X Factor: “Spacca tutto”, il messaggio

Gaia Gozzi in finale ad Amici 19, Fedez le scrive dopo essere stato suo giudice a X Factor

Gaia Gozzi è in finale ad Amici 19 e salirà sul palco da favorita: molti sono pronti a scommettere su di lei come vincitrice di Amici. Ma come ha spesso ripetuto nel percorso nella scuola di Maria De Filippi, questa è la sua seconda occasione e al suo secondo talent show. Gaia ha partecipato a X Factor qualche anno fa e anche lì aveva conquistato il pubblico. Il primo a credere in lei è stato il suo giudice di allora, ovvero Fedez. Il rapper era riuscito a trasformare Gaia, timidissima durante le audizioni, in un vero animale da palcoscenico e oggi non può che gioire del successo ritrovato grazie ad Amici di Maria De Filippi.

Finale Amici, il messaggio di Fedez per Gaia Gozzi: “Spacca tutto”

Fedez ha postato tra le sue stories di Instagram un video risalente a X Factor in cui dice a Gaia: “È arrivato il momento di andare là fuori e ritagliarti il tuo posto d’onore nella scena musicale italiana”. E con questo video, con parole scelte non certo a caso, Fedez ha confermato di credere tanto in Gaia. E le ha fatto il suo in bocca al lupo per la finale di Amici: “Non seguo Amici, ma ho letto della finale di stasera. Abbiamo condiviso un bellissimo viaggio insieme e non posso che augurarti ciò che meriti. Spacca tutto Gaia”, con un bel cuore rosso finale. Era la decima edizione di X Factor quando Fedez ha guidato Gaia nel suo primo talent show. E lo ha fatto in maniera impeccabile portandola dritta in finale al Forum di Assago, infatti anche a quei tempi erano in tantissimi a credere che sarebbe stata proprio lei la vincitrice.

Fedez è stato il giudice di Gaia a X Factor 10

Gaia Gozzi a X Factor arrivò seconda, vinsero i Soul System di un altrettanto sorprendente giudice Alvaro Soler. Se dovesse ripetersi la storia ad Amici, Gaia potrà comunque contare sul fatto di essersi fatta conoscere da un pubblico più ampio rispetto a quello di X Factor e che quindi, vittoria o meno, i suoi fan continueranno a seguirla e aspetteranno con ansia i suoi prossimi progetti musicali.