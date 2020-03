Andreas Muller, frecciatine e assenza da Amici: “Fatica immensa”

Amici 19 Andreas Muller, frecciatine nell’ultimo post Instagram? “Viva un programma come questo”

Andreas Muller oggi ha pubblicato un post su Instagram in cui ha commentato la puntata di Amici di ieri e si è speso in tanti complimenti per il talent show di Maria De Filippi. Noi abbiamo interpretato le sue frasi come frecciatine a chi ha messo in dubbio il programma della conduttrice ma potrebbe darsi che il ballerino non abbia pensato a nient’altro, anche perché quando ha qualcosa da dire in genere Andreas va dritto al punto: “Viva la competizione sana – queste le parole del compagno di Veronica Peparini –. Viva lo spettacolo piacevole. Viva la danza e la musica. Viva un programma come questo…”. E non è finita qui.

Andreas assente ad Amici: “Faccio una fatica immensa”

Andreas ha anche manifestato una certa insofferenza dovuta all’impossibilità di ballare ad Amici in questo periodo: “Io – ha spiegato – comunque a guardarlo da casa faccio una fatica immensa. Ho una voglia di ballare pazzesca”. Non è la prima volta tra l’altro che il ballerino parla della sua assenza del talent show di Canale 5, e in altre occasioni i fan manifestarono tutto il loro dispiacere per non vederlo nello studio. Andreas in effetti è ormai un beniamino del pubblico, visto che è stato uno dei concorrenti della trasmissione per ben due anni e alla fine ha anche vinto dopo essere ritornato la seconda volta: è ovvio insomma che il pubblico gli sia molto affezionato.

I ricordi di Andreas e le ultime parole di Veronica Peparini su Amici di Maria De Filippi

Su Instagram Andreas ha pubblicato vari video della sua esperienza ad Amici e ha anche commentato un post piuttosto ambiguo di Veronica Peparini che ci è sembrata, anche lei ma magari ci sbagliamo, piuttosto polemica. Che stia succedendo qualcosa che non sappiamo? Oppure si tratta solo di semplici riflessioni dopo le polemiche sull’edizione di quest’anno? Non ci è dato saperlo al momento ma se dovessimo saperne di più vi aggiorneremo.