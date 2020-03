Veronica Peparini, strano sfogo su Amici: “Che io ci sia un domani o no”

Amici, Veronica Peparini scrive uno strano sfogo dopo la semifinale del Serale: c’entra Javier?

Poche ore fa è apparso uno strano sfogo di Veronica Peparini su Instagram e c’entra il Serale di Amici. L’insegnante ha pubblicato il video di un’esibizione di Javier Rojas di ieri sera, precisamente la coreografia con cui si è giocato la possibilità di essere un finalista dopo i voti del pubblico e degli altri semifinalisti. Qualcuno lo ha bocciato ritenendo che ci fossero pochi elementi in cui Javier potesse mostrare il suo essere un ballerino eccezionale, spiegando poi che in mancanza di questi avrebbe dovuto compensare con l’espressività. Qualcuno potrebbe aver letto tutto questo come una critica alla coreografia di Giuliano Peparini, sarà per questo che Veronica oggi ha scritto dei ringraziamenti anche al fratello? Cosa c’entra, insomma, Javier in tutto questo? Il video potrebbe non essere stato scelto a caso, ma vediamo cosa ha scritto la Peparini.

Veronica Peparini su Instagram: “Avrei voluto dire tanto”

Prima di iniziare ha detto di voler chiarire un pensiero espresso ieri sera durante la diretta. E ha scritto: “Mi sono trovata ad esultare, gioire e sorridere di fronte ad esibizioni pazzesche, ballate da ballerini di alto livello, una Danza compresa, spiegata e mostrata. Avrei voluto dire tanto. Ad esempio grazie, sì grazie a chi lo permette passando da Giuliano, fino ad arrivare al fulcro!”. I ringraziamenti e gli elogi sono stati estesi a tutto il talent show: “Un programma che si dà per scontato che faccia queste cose, ma non lo è! Non c’è nessun programma che ci permette tutto questo, che si focalizza così tanto sulla danza, che ci dà libera espressione”. Veronica ha sottolineato che come in tutte le cose ci possono essere pro e contro, ma non bisogna dare tutto per scontato.

Veronica Peparini ad Amici futuro incerto? “Che io ci sia o no domani”

Ed è a questo punto che ha scritto qualcosa di strano: “E che io ci sia o no domani, che tutto questo continuerà a esistere o meno, vorrei ribadire che non esiste un programma così, che ci offre questa possibilità. Quindi Grazie a chi ci crede e a chi ce lo permette. Grazie quindi alla padrona di casa”. Infine, altre parole che hanno insospettito molti fan di Amici: “Detto ciò siete liberi di pensarla diversamente da me, io nel mio piccolo credo di avere un posto nella danza e si mi permetto di prendere posizione!”. Chi sarà il destinatario di questo suo sfogo?