Amici 19, ritorna Andreas Mullers? Le parole del ballerino

Andreas Muller ad Amici 2019/2020? Il ballerino professionista scrive ai suoi fan

Anche quest’anno Andreas Muller sarà uno dei ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi? Il ragazzo, dopo aver vinto una precedente edizione del programma, potrebbe far ritorno in quella scuola che l’ha visto crescere e che gli ha permesso di trovare la donna della sua vita: la storia con Veronica Peparini va a gonfie vele, non hanno mai incontrato periodi di crisi e sono più felici che mai. Se è sicuro che vedremo la Peparini nella nuova edizione del talent show di Canale 5, non abbiamo la stessa certezza riguardo alla partecipazione di Andreas, anche se il suo ultimo messaggio pubblicato su Instagram ci fa capire qualcosa in più.

Il messaggio di Andreas Muller su Instagram: pronto per la nuova esperienza ad Amici?

Si sta parlando dei primi nomi degli insegnanti di Amici 19, e ora sappiamo qualcosa in più sui professionisti della danza. Andreas Muller potrebbe far parte del nuovo cast, che sarà sicuramente ricco di nuovi validi personaggi. Cosa ci fa pensare che l’ex allievo di Amici ci sarà anche quest’anno? La sua ultima Instagram story: “Quando tre volte la mattina hai la sveglia alle 7 e palestra alle 8. Poi lavori tutto il giorno dal lunedì al sabato. E domenica sei in giro per stage!”. Sta già iniziando a preparare le prime coreografie del programma o sta seguendo alcuni concorrenti di Amici casting?

Veronica Peparini e Andreas Muller, news su Amici 19

Andreas e Veronica hanno annunciato progetti importanti, molti dei quali potrebbero avere a che fare con Amici 2019/2020. Negli ultimi giorni abbiamo scoperto anche qualcosa di più su alcuni ex concorrenti del talent show: avete visto i progressi fisici di Alberto Urso? Anche il tenore potremmo vedere presto ad Amici… ma nella versione Vip!