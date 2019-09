Alberto Urso trasformazione fisico, interviene professionista di Amici (Foto)

Fisico Alberto Urso in trasformazione: il tenore ce l’ha messa tutta per raggiungere il suo grande obiettivo dopo la vittoria ad Amici 2019

Da quando è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, uno degli obiettivi di Alberto Urso è sempre stato quello di perder peso: ha seguito un dieta piuttosto rigida, che gli ha permesso di buttare giù qualche chiletto e di metter su massa. Non ha smesso di impegnarsi duramente e i risultati si vedono. Ha pubblicato su Instagram una foto con cui si possono ben notare i suoi sforzi e anche un ballerino professionista di Amici – grande amico del tenore – li ha notati; ovviamente non è stato l’unico: tutti i suoi follower di Instagram gli hanno fatto i complimenti per il suo fisico.

Foto Alberto Urso dimagrito: ecco com’è cambiato, interviene anche Mattia Tuzzolino

L’ultima foto di Alberto Urso è stata commentatissima e anche il ballerino Mattia Tuzzolino ha voluto scrivergli qualcosa: “Zio, ma sei dimagrito un botto!”; il cantante gli ha risposto in questo modo: “Compare, se me lo dici tu, mi fido”. Periodo non solo ricco di risultati in palestra, ma anche di quelli ottenuti nel mondo musicale: il suo album è vendutissimo e molto presto potremmo ascoltare qualche suo pezzo inedito. Un’altra sorpresa, dopo quella che ha fatto a sua sorella?

Alberto Urso e Giordana Angi ad Amici Celebrities? Il tenore parla di grandi novità, fan sulle spine

Mentre vengono svelati i primi nomi dei professori di Amici 2019/2020, Alberto Urso ha fatto sapere ai suoi fan: “Presto tantissime novità”. Di cosa si tratta? Lo vedremo davvero all’edizione Vip assieme a Giordana Angi, sua collega e amica intima? Lo scopriremo molto presto. Intanto abbiamo scoperto che fine ha fatto Jefeo!