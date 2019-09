Alberto Urso sorella auguri: foto scalda il cuore, intervengono Vip

By

Sorella Alberto Urso compie gli anni: il tenore di Amici fa dei fantastici auguri e i fan impazziscono per la loro foto insieme

Alberto Urso ha fatto dei magnifici auguri a sua sorella Ramona. Di lei, durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, ha parlato poco, ma ha comunque un rapporto speciale, che cresce di continuo. La ragazza è sempre stata al fianco del fratello, hanno gioito insieme delle vittorie più belle (come quella ad Amici) e si sono anche supportati nei momenti difficili. Hanno dovuto accettare la morte della nonna, un pilastro della vita di entrambi; quella nonna che ha insegnato ai suoi nipoti a cercare sempre la forza per realizzare i propri sogni.

Rapporto speciale Alberto e sorella Ramona, intervengono anche Gianni Sperti e Tina Cipollari

Adesso il tenore di Amici ha voluto fare degli auguri di buon compleanno alla sorella su Instagram: “Auguri alla mia sorellina!”. Una foto – che troverete sul profilo pubblico del cantante – con cui mostra anche il suo nuovo look, che ha fatto impazzire una miriade di fan. Sotto allo scatto, altri messaggi speciali di personaggi famosi, come Tina Cipollari e Gianni Sperti, per esempio, che hanno fatto tanto chiacchierare durante le nuove puntate di Uomini e Donne.

Amici ultime notizie: Alberto, Giordana e Umberto sempre più uniti

Questi sono stati rispettivamente gli auguri di Sperti e di Tina: “Buon compleanno, Ramona”; “Tanti auguri”. Ha scritto qualcosa anche un caro amico di Alberto Urso, il ballerino della squadra Bianca Umberto Gaudino: “Auguri!”. Alberto non scrive dei bei messaggi solo alla sorella, ma anche a una persona speciale… a Giordana Angi! I due si sono incontrati poche ore fa, dopo l’annuncio importante che ha fatto la cantante.