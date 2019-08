Giordana Angi confessione: “Voglio essere tua” e lascia tutti senza parole

Amici ultime notizie: Giordana Angi spiazza tutti i suoi fan con un annuncio importante

Giordana Angi ha finalmente rivelato il titolo del suo secondo album. In questa calda estate, ha disseminato su Instagram degli indizi riguardanti proprio il suo ultimo lavoro discografico (ci ha messo anima e corpo per renderlo perfetto) e qualche suo follower ci ha visto giusto. Giordana ha battezzato il suo “secondo figlio” – il parto non è stato per nulla travagliato – “Voglio essere tua”. E i fan si sono chiesti: di chi vuole essere Giordana? La cantante aveva spiegato ad Amici di Maria De Filippi che, in passato, aveva avuto delle storie complicate con alcune ragazze… adesso potrebbe avere un’altra nel suo cuore, che non ricambierebbe però il suo stesso sentimento.

Giordana Angi, “Voglio essere tua”: ecco il secondo album della cantante di Amici

Nel disco, poco ma sicuro, Giordana Angi parlerà di amori difficili, ma regalerà anche dei pezzi più spensierati (ma con testi mai banali). Ci saranno altri brani in cui parlerà del suo rapporto conflittuale col padre o magari qualcuno dedicato alla sua inseparabile sorella? Giordana ha un rapporto speciale sia con lei sia con sua madre, alla quale non finirà mai di ringraziare per tutto quello che ha fatto, per aver creduto nel suo sogno di diventare una cantante con la “c” maiuscola.

La reazione dei fan all’annuncio del nuovo disco di Giordana Angi

Su Instagram, Giordana di Amici ha fatto l’importante annuncio: “Voglio essere tua è il titolo del mio secondo disco e uscirà il 4 settembre”. I fan l’hanno riempita di commenti entusiastici: “Vuoi essere nostra o di qualcuno in particolare?”; “Se siamo tutti d’accordo, io inizierei a contare i giorni che mancano. Meno 39!”; “Indovinato! Cosa mi regali?”; “Quel tatuaggio doveva per forza avere un significato speciale, come ‘Casa’, ed è meraviglioso che sia proprio questo. Cominciamo il conto alla rovescia”. Periodo di grandi sorprese, per alcuni ex concorrenti di Amici: avete visto il cambio di look di Alberto Urso?