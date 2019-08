Alberto Urso cambia look: ecco com’è adesso il tenore (Foto)

Nuovo importante periodo per Alberto Urso: il cambiamento del tenore di Amici

Alberto Urso ha mostrato su Instagram dei ricciolini che hanno mandato in tilt tutte le sue fan! Sarà questo il suo nuovo look, quello della prossima stagione? Possibile. Ad Amici di Maria De Filippi, Alberto ha sempre avuto dei capelli in ordine, ma qualcosa potrebbe cambiare in vista del Festival di Sanremo e dei suoi prossimi video musicali. Alberto è instancabile, non si lascerà mai sfuggire nessuna occasione e, tra non molto, potremmo vederlo volare anche all’estero… magari in occasione dei nuovi Eurovision Song Contest?

Foto Alberto Urso cambio look: nuova acconciatura per il cantante… in vista di Sanremo?

Pochi giorni fa è stato beccato con una bellissima attrice e ora Alberto di Amici fa chiacchierare per la sua nuova acconciatura; la foto è stata commentata in questo modo: “Vivi, corri per qualcosa, corri per un motivo… che sia la libertà di volare o solo di sentirsi vivo”. Le sue ammiratrici sono impazzite: “Ogni giorno sempre più bello. Tu mi fai sentire viva. Buona domenica, vita mia”; “Che poeta e che modello!”; “Sempre più bello”; “Vola fino a quando ti sentirai vivo. Non sarai mai solo. P.S. I ricciolini sono un attentato al cuore”.

Alberto Urso tra Amici Vip e il Festival? Le ultime notizie

Alberto Urso potrebbe volare al Festival di Sanremo: la bravura non gli manca, i bei pezzi nemmeno e può contare su una fanbase che potrebbe portarlo lontano nella kermesse canora. Ma, prima di vederlo sul palco dell’Ariston, potrebbe essere uno dei protagonisti di Amici Vip insieme a Irama (e ad altri ex cantanti del talent show). A proposito di Irama: avete letto quello che ha scritto recentemente e che ha fatto chiacchierare parecchio?