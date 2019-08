Amici: Alberto Urso verso il Festival di Sanremo 2020

Amici: Alberto Urso tra i cantanti di Sanremo 2020? Ultimi gossip

Alberto Urso vuole seguire le orme degli altri vincitori di Amici di Maria De Filippi. Come sussurra il settimanale Oggi, il cantante vuole partecipare al prossimo Festival di Sanremo, che sarà condotto per la prima volta da Amadeus. Un sogno, quello del palco dell’Ariston, che Alberto non ha mai nascosto. Del resto è il festival musicale più importante d’Italia, un evento prestigioso e significativo per qualsiasi artista. A quanto pare Urso sta facendo il possibile per entrare nella competizione, anche se al momento è tutto in forse. In questo periodo lo staff di Amadeus è alle prese con l’organizzazione dell’evento e con la scelta delle canzoni: Alberto Urso riuscirà a convincere tutti con un brano accattivante?

Le parole di Alberto Urso sul Festival di Sanremo

“Sanremo è meraviglioso, sarebbe un sogno, ma per ora non ho ancora programmi”, ha dichiarato qualche mese fa Alberto Urso. Ma, a quanto pare, negli ultimi giorni il vincitore di Amici 18 si è messo a lavoro per fare il possibile per realizzare il suo sogno. Seguendo così le orme di Emma Marrone, The Kolors, Irama e altri cantanti lanciati da Maria De Filippi che hanno provato il brivido del palco dell’Ariston. Alberto Urso riuscirà a realizzare il suo desiderio?

Non solo Sanremo: Alberto Urso verso Amici Vip

Prima di Sanremo 2020, Alberto Urso tornerà nella Scuola più famosa d’Italia. Come rivela Davide Maggio, l’interprete sarà tra gli ospiti della prima edizione di Amici Vip, condotta da Michelle Hunziker. Con Alberto ci saranno: Giordana Angi, Irama e Annalisa.