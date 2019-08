Anna Safroncik e Alberto Urso insieme, una foto speciale: “Incredibile”

Alberto Urso e Anna Safroncik, l’attrice e il cantante insieme per il Festival Show

Alberto Urso e Anna Safroncik insieme? Sì ma non fatevi venire in mente strane idee: il cantante vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e la bellissima attrice non sono fidanzati; lei ha condotto la kermesse canora del Festival Show assieme a Paolo Baruzzo, coordinatore dell’evento, e lui assieme ad altri cantanti come Enrico Nigiotti vi ha preso parte. Ecco il motivo della foto che è stata condivisa dalla Safroncik su Instagram e che Alberto, che sicuramente non avrà disdegnato la bellezza dell’attrice, ha postato sul suo profilo. Uno scatto molto bello dal backstage che fa pensare che tutto sia andato per il verso giusto. Se volete avere aggiornamenti sull’evento, tenutosi in Piazza Ferretto a Venezia Mestre, vi basterà collegarvi alla pagina Instagram ufficiale per vedere foto, filmati e quant’altro; anche la Safroncik tra l’altro ha condiviso dei video tra le sue storie, e siamo sicuri che pure Alberto posterà del materiale prossimamente.

Anna Safroncik stupita da Alberto Urso: “Incredibile!”

Non si può dire che l’attrice non abbia apprezzato il talento del pupillo di Maria De Filippi, visto che nel condividere la storia su Instagram in cui è comparsa con lui in foto ha usato delle parole bellissime: “Voce incredibile! Bravissimo”. Tra l’attrice e i cantanti dell’evento sembra essersi instaurato inoltre un ottimo rapporto perché la Safroncik ha commentato anche la foto postata da Alberto in cui lo si vede assieme al già citato Enrico Nigiotti tenere in mano un calice di vino; i due – che nella tappa di stasera si sono aggiunti a Lo Stato Sociale, Dolcenera, Anna Tatangelo, Fausto Leali, Ivana Spagna, Daniel & Astol e alle nuove proposte – sono felici assieme e lei ha fatto notare a entrambi che mancava la sua presenza:

Le ultime news su Alberto Urso: una carriera tutta in ascesa

Alberto insomma continua a percorrere questi primi importanti passi della sua carriera, e lo fa con determinazione e umiltà, caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto ad Amici di Maria De Filippi e che avrà notato senza dubbio anche la bella Safroncik, la cui popolarità è esplosa – lo saprete meglio di noi – grazie alla serie di successo Le tre rose di Eva. Non ci resta che aspettare il prossimo album di Alberto sperando che sia bello come il primo e che abbia lo stesso riscontro presso il pubblico. E non dimenticate che anche lui farà parte del cast di Amici Vip!