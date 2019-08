Amici Vip, Maria De Filippi condurrà la prima puntata e poi passerà il testimone a Michelle Hunziker

In questi giorni si sta parlando molto di Amici Vip, il nuovo talent show, ispirato al celebre Amici, al quale prenderanno parte le celebrità italiane. Come si sa, la conduzione è andata alla showgirl svizzera Michelle Hunziker ma poche ore fa è arrivata una grandissima e gradita sorpresa. Secondo Tv Blog, infatti, sembra che sarà Maria De Filippi ad avviare il programma, conducendone la prima puntata. La trasmissione durerà 6 puntate e molto probabilmente partirà i 23 Settembre. Amici Vip è un programma tanto atteso anche perché è una vera e propria novità per il pubblico affezionato a Canale Cinque. Si sa, il talent è ispirato all’ormai noto programma, sempre di Maria De Filippi, dove alcuni giovani italiani riescono a perfezionare i loro talenti per poi potersi lanciare nel mondo dello spettacolo. Ma come sarà vedere i vip nostrani cimentarsi in ballo e canto? La curiosità è davvero alle stelle e questo programma potrebbe far intascare a Maria De Filippi e al suo staff un’ennesima vittoria da portare a casa.

Ecco perché Maria De Filippi condurrà la prima puntata di Amici Vip

Dunque, è quasi certo. Maria De Filippi battezzerà il programma e condurrà la prima puntata per poi passare le chiavi a Michelle Hunziker. Ma perché accadrà ciò? Beh, forse perché Amici Vip è una grande novità ed è quindi giusto che ad aprire le danze sia la padrona di casa assoluta, ma potrebbe anche esserci un altro motivo. Come si legge sul blog di Davide Maggio, pare che Blogo abbia rivelato che questa decisione potrebbe esser stata presa perché Michelle Hunziker condurrà Striscia la Notizia e Antonio Ricci avrebbe espressamente chiesto di non fare aprire alla conduttrice entrambi i programmi nella stessa settimana. Per ora, di ciò non si hanno ancora tutte le certezze ma comunque sia sarà bello vedere la De Filippi dare il via a questo nuovo programma che, siamo certi, riscuoterà tanto successo.

Amici Vip: Laura Torrisi e Pamela Camassa nel cast. Wanda Nara voleva condurlo

È quasi ormai certo che nel cast di Amici Vip ci saranno Laura Torrisi e Pamela Camassa, mentre Marisa Laurito pare si sia tirata indietro. Ma quello che sorprende di più è ciò che il magazine Chi ha appena rivelato. Si dice infatti che Wanda Nara, la moglie del calciatore Mauro Icardi, si fosse candidata per condurre la trasmissione e che, sfortunatamente, Maria De Filippi e il suo staff abbiano respinto la sua richiesta proprio perché era stata già scelta Michelle Hunziker.