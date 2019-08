Amici Vip: Laura Torrisi e Pamela Camassa nel cast, in forse la Laurito

Amici Vip è il nuovo programma di Maria De Filippi. Laura Torrisi sarà nel cast con Pamela Camassa. Marisa Laurito è ancora in forse

Amici Vip è un programma che sicuramente attirerà la curiosità del pubblico. Ideato da Maria De Filippi, la trasmissione che vedrà come protagonisti le celebrità italiane, sarà condotta da Michelle Hunziker reduce dalla bellissima esperienza del programma canoro All Together Now. Grazie al sempre aggiornato Tv Blog possiamo fare già delle piccole scoperte riguardanti il cast che formerà la versione Vip dell’amatissimo Amici. La trasmissione andrà in onda ovviamente su Canale Cinque, rete principale della Mediaset, con ben 6 appuntamenti. La data d’inizio non è ancora stata svelata ma è molto probabile che la prima puntata andrà in onda verso la fine di Settembre per poi poter passare il testimone ad Alfonso Signorini che a Novembre partirà con il Grande Fratello Vip. Dunque, l’organizzazione pare essere stata già stabilita ma, visto che siamo ancora ad Agosto, mancano ancora le date (che siamo certi, però, non tarderanno ad arrivare).

Amici Vip, Laura Torrisi e Pamela Camassa nel cast

Come ci anticipa Tv Blog, per ora si conoscono già due concorrenti certi che prenderanno parte al cast di Amici Vip. Stiamo parlando di due grandi bellezze, l’attrice Laura Torrisi e l’ex Miss Italia Pamela Camassa. Le due infatti sono molto conosciute nel mondo dello spettacolo nostrano sia per la loro bellezza e sia per il loro talento. Laura Torrisi, è l’ex moglie di Leonardo Pieraccioni, di lei ricordiamo la partecipazione a Miss Italia nel 1998 e al Grande Fratello nel 2006. Fu proprio la casa di Cinecittà a portarle fortuna perché la sua carriera prese il volo proprio quando uscì da lì. Laura infatti l’abbiamo vista in diversi lavori cinematografici, come per esempio Una Moglie Bellissima, ma anche in varie fiction gettonatissime come L’Onore e il Rispetto e Il Peccato e la Vergogna. Inoltre, nel 2015 di diede alla conduzione del programma dedicato al mondo del paranormale Mistero. Pamela Camassa, che è legata da tantissimi anni con Filippo Bisciglia, l’abbiamo vista spesso in Rai. La showgirl ha infatti preso parte ai programmi di Carlo Conti come I Raccomandati, I Migliori Anni e Tale e Quale Show. Memorabile fu invece la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. In seguito abbiamo visto Pamela tra i giurati al celebre programma Selfie, ma non dobbiamo dimenticare la sua partecipazione al reality la Talpa nel 2008.

Amici Vip, Marisa Laurito probabilmente ancora in forse

Inizialmente si era data quasi per certa la partecipazione di Marisa Laurito. Purtroppo però, sempre come ci suggerisce Tv Blog, pare che qualcosa sia cambiato. Si dice che molto probabilmente lo storico volto italiano non farà parte di Amici Vip. Pare infatti che l’attrice abbia avuto dei ripensamenti quando è venuta a conoscenza del meccanismo del programma. Ma, non è detta ancora l’ultima.