Amici Vip: respinta la richiesta di Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi

Wanda Nara parteciperà ad Amici Vip? Ultimi gossip e news

C’è grande attesa e curiosità per la prima edizione di Amici Vip, variante very important people dello storico format prodotto e condotto da Maria De Filippi. Il nuovo programma partirà su Canale 5 a metà settembre e in questi mesi sono trapelati i nomi dei primi probabili concorrenti. Da tempo si parla di un coinvolgimento di Wanda Nara, moglie e agente del calciatore Mauro Icardi. Ma a quanto pare l’argentina non farà parte del nuovo progetto televisivo. Come rivela il settimanale Chi, Wanda avrebbe chiesto di condurre la trasmissione anziché far parte del cast di concorrenti. Una richiesta prontamente respinta dallo staff della De Filippi, che ha già scelto un’altra conduttrice: Michelle Hunziker. La Nara, dunque, dovrà accontentarsi del ruolo a Tiki Taka, dove è stata riconfermata accanto a Pierluigi Pardo per il secondo anno consecutivo. Non è da escludere, però, un coinvolgimento a Ballando con le Stelle 2020: i beninformati hanno spifferato che Milly Carlucci è interessata ad avere la sud americana nel suo varietà.

Chi sono i probabili concorrenti di Amici Vip 2019

Esclusa Wanda Nara, chi parteciperà alla prima edizione di Amici Vip con Michelle Hunziker? Stando a quello che si legge su Blogo, sembrano concluse le trattative con l’attrice Laura Torrisi e la soubrette Pamela Camassa. In forse, invece, Marisa Laurito. Tra i giurati della trasmissione potrebbe esserci Garrison Rochelle, già Professore ad Amici di Maria De Filippi.

Quando inizia Amici Vip 2019 con Michelle Hunziker

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, la prima edizione di Amici Vip dovrebbe iniziare il prossimo lunedì 23 settembre.