Amici Vip: nel cast anche Garrison Rochelle? L’indiscrezione

Amici Vip: Garrison Rochelle nella giuria del talent show

Fervono i preparativi per Amici Vip, la versione celebrity del talent show lanciato da Maria De Filippi diciotto anni fa. Il nuovo show partirà su Canale 5 a metà settembre e sarà condotto da Michelle Hunziker. Al momento si sa poco e nulla sul cast del programma ma le indiscrezioni, tra stampa e web, sono davvero tante. L’ultima? A quanto pare tra i giurati della trasmissione ci sarà Garrison Rochelle. Stando a quello che si legge sul settimanale Vero, il ballerino e coreografo siederà di nuovo in giuria dopo aver lasciato la versione nip della trasmissione lo scorso anno. Una decisione sofferta ma presa di comune d’accordo con Maria per dare nuova linfa vitale alla Scuola più famosa d’Italia. Ora che però è nata la versione Vip del format Garrison sarebbe pronto a tornare per dare consigli e a fare ramanzine ai concorrenti.

Chi potrebbe partecipare alla prima edizione di Amici Vip

Poco e nulla si sa del cast di concorrenti di Amici Vip. Nelle ultime settimane si è parlato della probabile partecipazione di Pamela Prati, reduce dallo scandalo battezzato Prati-gate, e di Wanda Nara, procuratrice e moglie di Mauro Icardi. Al momento, però, nessun nome ufficiale è stato annunciato dalla produzione capitanata da Maria De Filippi.

Amici Vip: quando inizia e quante puntate sono

Amici Vip partirà su Canale 5 a metà settembre per un totale di sei puntate.