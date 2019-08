Irama momento speciale: “Mi sono innamorato di una in particolare”

Ultime notizie su Irama: il rapper pronto a iniziare una nuova esperienza musicale

Irama è fra i cantanti più amati di Amici di Maria De Filippi. Il programma gli ha permesso di dare un nuovo slancio alla sua carriera, di scegliere lui personalmente quale direzione darle e ci ha visto giusto su tutto: sta infatti sfornando tormentoni che lo portano sempre in cima alle classifiche musicali. Il fenomeno “Irama” non si ferma e molto presto ascolteremo altri pezzi. Lo ha detto apertamente su Instagram. Non vuole prendersi lunghe pause, “lavorare sodo” è il suo motto in questo periodo di grandi soddisfazioni; sta seminando tanto per raccogliere in futuro frutti maturi. E qualcuno lo ha già colto! La partecipazione al Festival di Sanremo e il pezzo-bomba Arrogante gli hanno permesso di venire ascoltato da un numero maggiore di persone.

La confessione di Irama: “Mi sono innamorato di una in particolare”

Se sul versante del gossip sappiamo sempre poco su di lui e la sua fidanzata, non si può dire lo stesso su quello della musica. Irama è in Puglia per raccogliere le idee e mettere nero su bianco i testi dei suoi futuri brani, come ha fatto sapere attraverso il suo profilo Instagram: “Salento 22.08.19. È il quinto giorno che siamo chiusi qui dentro per scrivere canzoni, mi sono innamorato di una in particolare”.

Irama ad Amici Vip? Le indiscrezioni sul giovane rapper

Pochi giorni fa aveva fatto sapere ai suoi fan che avrebbe lasciato la sua casa per realizzare inedite canzoni: “Buon giorno. Oggi io e Giulio partiamo. Torno a scrivere nuove storie”. E mentre Irama scrive e scrive, serpeggia sul Web la notizia secondo cui sarà uno dei concorrenti di Amici Vip. Conosciamo già diverse notizie sull’edizione speciale del talent show, riceveremo presto la notizia secondo cui sarà presente anche il rapper?