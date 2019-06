Irama con la fidanzata Victoria: uscita pubblica per il rapper

Fidanzata Irama: ora non si nasconde più!

Prima uscita pubblica per Irama e Victoria! I due, ormai, non si nascondono più e le ultime foto insieme hanno mandato in visibilio i fan del rapper, che gli hanno fatto gli auguri per il suo nuovo fidanzamento. Sembra ieri quando scrivevamo di lui e Giulia De Lellis (forse era l’altro ieri…) e ora abbiamo visto il portento di Amici di Maria De Filippi mano nella mano con la sua nuova fidanzata; una bellissima ragazza, alta, coi capelli nero corvino e uno sguardo profondo. Una tipologia di ragazza dove rientrerebbe senza problemi anche Giulia De Lellis. Due ragazze molto carine, che sono riuscite a rubare – in due momenti diversi – il cuore del rapper.

Irama e Victoria, un amore tra le passerelle

Se Giulia De Lellis si spupazza il suo Andrea Iannone, Irama può dirsi felice con la bella Victoria, della quale vi abbiamo già parlato in passato. L’esclusiva è stata data da Tabloit, che ha pubblicato delle foto e un video di Irama e Victoria insieme, mano nella mano, durante una “pausa sigaretta”: hanno preso parte entrambi alla sfilata di Etro. Abbiamo dovuto aspettare la Milano Fashion Week per vedere questa nuova coppia!

Coppie estate e ultime notizie di Amici

Proprio pochi minuti fa, Irama ha fatto una bellissima sorpresa a una persona (non alla sua fidanzata Victoria)… Lo abbiamo visto recentemente ai casting di Amici 2019/2020 e sicuramente non mancheranno altri gossip sul suo conto. Soprattutto adesso che non si nasconde più! I protagonisti di Amici di Maria De Filippi sanno sempre come sorprenderci: oltre a parlare tanto di Irama, nelle ultime ore ha fatto molto rumore la notizia della decisione di Vincenzo Di Primo di lasciare l’Italia.