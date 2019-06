Amici news, Vincenzo lascia l’Italia: vero motivo partecipazione al talent

Vincenzo Di Primo vola negli Stati Uniti: nuova esperienza per il ballerino di Amici

Vincenzo Di Primo è pronto a lasciare (di nuovo) l’Italia. Gli attende un tour per gli Stati Uniti d’America assieme alla Complexions Contemporany: settembre è vicino e il ballerino di Amici non sta più nella pelle! Durante una sua ultima intervista alla rivista Dipiù, ha parlato delle sue emozioni, di quanto è stato difficile separarsi dalla famiglia per andare a studiare all’estero e quanti sacrifici ha dovuto fare per diventare un professionista. Sì, perché sia lui sia Rafael Quenedit sono stati due pezzi da novanta del talent show di Canale 5, che hanno dato larga dimostrazione del loro talento. Quando ballavano assieme ai professionisti di Amici, diventavano un tutt’uno con loro.

Amici news, importante contratto per Vincenzo di Amici

Terminata l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, Vincenzo ha parlato per la prima volta della polemica scoppiata a seguito della vittoria di Rafael… ma adesso ha voltato pagina, visto che molto presto lo attende un viaggio fantastico in America: “Comunque ho ottenuto un contratto di sei mesi con la compagnia Complexions Contemporany di New York: a settembre sarò negli Stati Uniti”.

Il vero motivo per cui Vincenzo Di Primo ha partecipato ad Amici

Vincenzo di Amici ha poi aggiunto: “Beh, certo, i soldi fanno sempre comodo e avrei preferito averli che non averli. Però, guardi, le assicuro che va bene così. Se ripenso a me stesso che piangevo in una stanza da solo a Vienna e se poi penso che a settembre sarò a New York e che mi esibirò con la compagnia Complexions Contemporary per tutti gli Stati Uniti, beh, come posso dirmi scontento?”. Ha raggiunto il suo scopo, come ha rivelato a Dipiù: partecipare al talent show per farsi conoscere da quante più persone possibili e per diffondere la passione per la danza classica.

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi

