Andreas Muller e Veronica Peparini contro le critiche: “Non ascoltare”

Amici gossip, Veronica Peparini e Andreas Muller contro gli hater

Da quando stanno insieme, Veronica e Andreas di Amici sono stati criticati da tanti: non accettano che due persone si fidanzino nonostante ci sia una considerevole differenza d’età a dividerli. Come se le leggi dell’amore le decidessero loro; come se l’amore avesse davvero un libretto d’istruzioni da seguire! Veronica Peparini e Andreas Muller hanno deciso di vivere alla luce del sole la storia e continuano a raggiungere traguardi importanti insieme. Adesso entrambi hanno condiviso un messaggio su Instagram con cui hanno zittito tutti quelli dalla lingua biforcuta, sempre pronti a sputare il loro veleno!

Il messaggio di Andreas e Veronica di Amici

Recentemente Andreas si era lasciato andare a un lungo sfogo e ora – proprio come ha fatto la sua fidanzata – ha pubblicato su Instagram questo aforisma di Umberto Eco: “Lascia parlare il tuo cuore, interroga i volti, non ascoltare le lingue”. Messaggio recepito dai detrattori? Negli ultimi giorni la coppia è stata impegnata a mostrare i passi di danza della coreografia realizzata per il tormentone estivo Mambo salentino: “Questa è la coreografia che abbiamo montato per il nuovo video dei Boomdabash e Alessandra Amoroso con Veronica Peparini. Il tutorial intero lo trovate sulle storie! Ora provate voi e caricate i vostri video!”.

Ultime notizie di Amici di Maria De Filippi

