Andreas Muller, lo sfogo su Instagram: cosa succede al ballerino di Amici?

Il messaggio di Andreas Muller su Instagram: cosa sta succedendo al ballerino?

Cos’avrà voluto dire Andreas Muller con l’ultimo messaggio pubblicato su Instagram tra le sue storie? Il ballerino di Amici di Maria De Filippi, oggi felicemente fidanzato con Veronica Peparini, ha condiviso una canzone di Fabrizio Moro che la dice lunga sul periodo che sta vivendo: il brano in questione è Figli di nessuno e la strofa citata è molto significativa poiché fa riferimento sempre a voci di corridoio e malelingue che parlano alle spalle senza sapere tuttavia i fatti come stanno; Andreas non ha pubblicato post di chiarimento dopo questa canzone, tra l’altro molto bella, se non storie di vario tipo in cui si vede ad esempio il cagnolino suo e di Veronica.

Andreas Muller, sfogo su Instagram: il pezzo di Fabrizio Moro che parla della sua vita

La strofa che Andreas ha pubblicato è la seguente: “Giorni migliori arriveranno, lascio parlare tutti quelli che non sanno, giorni più duri io non mi spezzo, la mia bellezza nasce dal vostro disprezzo”. Potete ben vedere insomma che il compagno della Peparini sembra avercela con qualcuno che gli ha causato molta sofferenza nonostante non sapesse nulla della sua vita. Non è tra l’altro la prima volta che Muller si trova in situazioni come questa, se pensate all’ultima importante polemica che ha coinvolto lui e un ballerino di Amici di Maria De Filippi; più volte inoltre Andreas si è dovuto difendere dall’accusa di essere raccomandato proprio per il suo legame con Veronica.

Le ultime news su Andreas e Veronica Peparini

Quella di Andreas potrebbe essere stato semplicemente la condivisione di una canzone senza particolari riferimenti a qualcuno; è innegabile tuttavia che la musica parli di noi e della nostra vita, ed è per questo che non tendiamo ad escludere che le parole di Fabrizio Moro lo abbiano toccato profondamente per via delle tante insinuazioni e allusioni che ha dovuto superare in questi anni. Per fortuna, viste anche le ultime notizie, con Veronica sembra andare tutto alla grande, e non essere soli in momenti come questo è senz’altro uno stimolo a lasciarsi tutto alle spalle.