Andreas Muller e Veronica Peparini, passeggiata con sorpres(in)a e annuncio

Veronica Peparini e Andreas Muller, le ultime news sulla coppia

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme, e questo ormai lo sappiamo tutti dopo le ultime vicende che li hanno visti protagonisti. I due in realtà avevano già dato dei segnali di forte avvicinamento l’anno scorso quando hanno passato assieme le festività natalizie e non solo, poi li abbiamo visti sempre assieme per moltissimo tempo fino a quando non c’è stata la conferma tra lo stupore e la felicità dei fan, e proprio poco tempo fa si sono fatti vedere di nuovo felici e spensierati in occasione del compleanno di lui; non si può parlare insomma di una coppia appena nata sebbene l’ufficialità sia arrivata solo qualche tempo fa. Quali sono le ultime news sul ballerino e sull’insegnante di Amici di Maria De Filippi? Va tutto bene come sempre?

Andreas e Veronica, una passeggiata con regalino finale

Nonostante le recentissime polemiche di un ballerino che ha partecipato alla trasmissione di Maria non si può dire che i due siano in crisi o stiano soffrendo per le critiche ricevute; a giudicare dalle Instagram stories che pubblicano e dai post che leggiamo sui social network Andreas e Veronica sono infatti affiatatissimi, e lo si nota anche dalle passeggiate che fanno assieme. Quella di cui parliamo si conclude con una sorpresa, anzi diciamo meglio “sorpresina”, che ha fatto un po’ innervosire Veronica; di cosa parliamo? Niente di che: il da poco ventitreenne Muller ha ripreso il suo cagnolino mentre faceva i suoi bisogni… “Dai, ma che gli fai la foto mentre fa la ca…a”, ha esclamato subito Veronica non appena ha capito cosa stava facendo il fidanzato. Ma – si sa – su Instagram ormai si pubblica di tutto, e in fondo il bello è anche questo.

La “bomba” del 7 giugno: l’annuncio di Andreas su Instagram

Vi ricordiamo che la sorpresa non è solo questa perché nella giornata di ieri sempre con un post su Instagram Andreas ha annunciato che il 7 giugno dovremo tenerci tutti pronti “per un bomba”, e nel messaggio ha taggato anche Veronica. Di cosa si tratta? Sicuramente di progetti lavorativi! I fan intanto sono ansiosissimi, come potete ben vedere nei commenti al post che abbiamo condiviso qui sotto. Siete pronti? Di sicuro questa volta non si tratta di strane riprese.