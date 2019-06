Andreas Muller, compleanno con Veronica Peparini: giornata speciale per il ballerino

Veronica Peparini al compleanno di Andreas Muller: tanta felicità per il ballerino

Andreas Muller ha festeggiato il suo compleanno con le persone a lui più care in una location bella e tranquilla; lo apprendiamo dalle foto che il ballerino di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato sul suo Instagram non solo tra le stories ma anche tra i post, e non possiamo fare a meno di notare che questi suoi 23 anni li ha passati benissimo: Andreas infatti appare sempre sorridente, veramente felice e – ne siamo sicuri – anche molto soddisfatto di questi anni. D’altra parte, come non potrebbe? La vita gli è cambiata da quando ha vinto il talent show di Canale 5, e non solo lavorativamente parlando: adesso c’è anche Veronica Peparini nelle sue giornate, e sulla loro relazione non sembrano esservi più dubbi.

Le ultime news su Andreas e Veronica: la foto del bacio

Vi ricordiamo infatti che recentemente i due sono apparsi in una foto in cui si baciano, e questo non ha fatto altro che confermare quanto tutti noi dicevamo da tantissimo tempo sul loro conto, cioè che stessero assieme e che li legasse più di una semplice amicizia. Oggi possiamo dire che Veronica e Andreas non hanno cambiato atteggiamento rispetto a prima, nel senso che li vediamo comunque molto discreti nelle occasioni pubbliche, come li abbiamo visti sulle loro in questo compleanno: nella foto che abbiamo pubblicato in effetti i due non si baciano e anzi sembrano quasi voler mantenere le distanze. Solo impressioni nostre? Chissà.

Andreas Muller compleanno: i ringraziamenti alle persone più care

Di certo Andreas è soddisfatto di come ha passato il compleanno, e lo apprendiamo proprio da un suo messaggio su Instagram: “Grazie a tutti per gli auguri – si legge –! Grazie @veronicapeparini […] Grazie alla mia famiglia e ai miei amici che oggi sono riusciti a stare con me! Grazie anche a chi è più lontano ma sempre nel mio cuore! Grazie a ogni singola persona! Happy birthday to me! La torta di Stan Lee vince!”. Una festa meritatissima, così come la felicità che è arrivata nella sua vita forse all’improvviso, perché Andreas è sempre stato un ragazzo corretto: lo abbiamo visto lavorare sodo per due anni, e mai ha dato modo di farci cambiare idea. Tanti auguri, allora! E che il tuo sorriso, caro Andreas, continui a far felice Veronica e tutte le persone che ti vogliono bene!