Andreas Muller e Veronica Peparini non si nascondono più: la dedica d’amore e il primo bacio

Da mesi e mesi si vocifera ormai di una possibile relazione amorosa tra Veronica Peparini e Andreas Muller. Seppur gli indizi lasciati sui social e i continui avvistamenti della coppia sembravano portare tutti ad un’unica soluzione (ovvero il loro fidanzamento), i due non hanno mai confermato ufficialmente di stare insieme. Questo, almeno, fino a ieri sera quando, dopo la finale di Amici, Andreas ha postato su Instagram delle stories inequivocabili. Prima il ballerino ha condiviso una dedica per la sua ex insegnante di ballo e poi, sempre sul suo profilo, ha pubblicato un video dove entrambi si scambiavano – per la prima volta sui social – un bacio.

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno insieme (è ufficiale), il ballerino di Amici spiazza: “La amo”

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme, è ufficiale adesso. L’ultima dedica del ballerino di Amici, come accennato sopra, non lascia dubbi. Se le parole non bastassero, inoltre, un gesto chiaro ed eloquente ha chiarito tutto ieri sera. “La amo”, ha scritto Andreas sui social dopo aver condiviso la foto di Veronica Peparini e una sua amica. A seguito di questa sua dichiarazione d’amore, inoltre, lo stesso ha caricato un video dove lui e Veronica si baciavano. Tra i due, dunque, è amore.

Giorgio Albanese contro Andreas Muller: l’attacco dell’ex ballerino di Amici

Sul legame tra Andreas Muller e Veronica Peparini, proprio in questi giorni, si è espresso in maniera critica Giorgio Albanese, ex ballerino di Amici. Tra Andreas e Giorgio si è consumato un acceso botta e risposta sui social che, alla fine, ha portato ad intervenire anche la Peparini. Alle insinuazioni di Albanese l’insegnante di ballo ha replicato a tono, mettendo una volta per tutte le cose in chiaro e non facendosi intimidire da quanto detto sul suo conto.