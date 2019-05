Andreas Muller, Giorgio Albanese attacca e lui risponde: interviene la Peparini

Andreas Muller, scontro su Instagram con Giorgio Albanese: ecco cosa sta succedendo

Giorgio Albanese e Andreas Muller protagonisti di uno scontro social tra ex allievi di Amici! Se ve lo state chiedendo, Giorgio e Andreas non hanno partecipato alla stessa edizione del talent show. Giorgio ha partecipato ad Amici 14, mentre Andreas ha partecipato prima ad Amici 15, dove si è infortunato, e ha vinto poi Amici 16. Quindi non c’è nessun trascorso fra loro, nella scuola almeno. Fuori chissà, e da ciò che ha detto Giorgio su Andreas pare che le acque siano tutt’altro che quiete fra i due! Tutto è partito da delle risposte che Albanese ha dato ad alcuni fan su Instagram e in cui ha palesato la sua opinione su Andreas. Giorgio ha anche detto che se mai dovesse tornare ad Amici come ballerino professionista, sarebbe un miracolo.

Giorgio Albanese contro Andreas Muller: “Non è una persona che non mi piace”

Su Andreas invece ha detto: “Non è una persona che mi piace quindi non penso proprio niente, non occupo il mio tempo a pensare cose/persone che non mi interessano”. Poi ha anche risposto a chi gli ha chiesto come mai: “A te piacciono tutte le persone? Non credo”, ha scritto il ballerino. La risposta che forse più di tutte potrebbe aver infastidito Andreas è questa: “Quello che io voglio lo sto ottenendo. Grazie al duro lavoro e alla costanza. Senza saltare nessun passaggio”. Avrà per caso fatto allusione alla relazione tra Andreas e Veronica Peparini? Alcuni lo hanno pensato, ma lui ha negato tutto rispondendo a chi lo ha insinuato in questo modo: “Gente stupida e dove trovarla”. Insomma, l’opinione di Giorgio su Andreas non dovrebbe derivare dalla sua vita sentimentale. Tra Giorgio e Veronica Peparini comunque tutto dovrebbe essere come prima: “Veronica la stimo eccome! Per tutta la sua carriera e per tutto quello che ha fatto per me!”.

Andreas risponde a Giorgio: “Vuoi attirare attenzione”

Tutte queste stories sono arrivate agli occhi, più che all’orecchio, di Andreas Muller. Quest’ultimo ha pubblicato quindi dei video su Instagram in cui ha annunciato che presto dirà la sua. Ecco cosa ha detto: “Faccio questa cosa che poi non farò mai più nella mia vita, perché sono una persona appagatissima. […] Dato che non ho tutto il tempo di Giorgio Albanese per rispondere a queste famosissime domande che il popolo di Instagram fa. E soprattutto sono domande a cui puoi rispondere o meno. Quindi se lo fai è perché vuoi attirare attenzione e un po’ di importanza la dai. Visto che l’attenzione è stata attirata, appena ho un secondo faccio una diretta dove parlo io di queste cose. Non ho tempo di scrivere, e soprattutto ci metto la faccia”.

Andreas Muller non ci sta: “Che gli infelici vivano infelici”

Andreas ha promesso che interverrà e dirà la sua, ma al momento non lo ha ancora fatto. Certo è che le sue parole lasciano pensare che ci sia qualcosa che gli ha dato davvero molto fastidio! Non pensiamo sia il fatto che a Giorgio non piaccia, perché nella vita non si può piacere a tutti. Avrà colto altro fra le righe? Può darsi, visto che ha aggiunto: “Aprirò e chiuderò questa parentesi nell’immediato perché voglio dare voce anch’io questa volta a quello che so io, quello che penso io. E dopo di che basta, non risponderò più a nulla. Che gli infelici vivano infelici e che ognuno faccia la propria vita”. Scopriremo nelle prossime ore come si evolverà lo scontro su Instagram tra Andreas e Giorgio!

Andreas Muller e Giorgio Albanese, interviene Veronica Peparini: il messaggio

Intanto, è arrivato anche il messaggio di Veronica Peparini che sembra riferirsi proprio a quanto sta succedendo oggi sui social network. L’insegnante di Amici ha postato una foto in cui abbraccia Andreas e ha scritto: “Mi dissocio pubblicamente da tutti coloro che parlano male che vivono per l’odio che non sanno andare avanti che giudicano che invidiano! Io ho dato tanto a tante persone che di me hanno capito poco, il rispetto per prima cosa e l’umiltà solo questo fa crescere e purtroppo leggo solo cattiverie che vi porteranno da nessuna parte se non all’odio”.