Andreas Muller e Veronica Peparini, l’ultima dedica d’amore lascia senza parole

Andreas Muller e Veronica Peparini news, la coppia continua a stupire su Instagram

Da quando la loro relazione è ufficiale, Andreas Muller e Veronica Peparini sono inseparabili. Ultimamente hanno anche iniziato a dichiararsi amore reciproco su Instagram. Nessuna dichiarazione d’amore aperta e manifesta, ma tra le righe si dicono molto più di quello che potrebbero dire i versi di una poesia. Dopo mesi di sospetti, di gossip, di avvistamenti e di tanto altro, oggi Andreas e Veronica fanno coppia fissa e non si nascondono più. Tuttavia, non hanno perso la loro intesa professionale, infatti continuano a lavorare e ad allenarsi insieme. Negli ultimi giorni stanno sorprendendo i fan pubblicando su Instagram dei video in cui ballano insieme ed è con uno di questi che oggi è arrivata una bellissima dedica.

Veronica Peparini, la dedica ad Andreas Muller che sorprende e incanta i fan

È stata Veronica a stupire i fan oggi. Poco fa, infatti, l’insegnante ha postato un video in cui danza insieme non solo ad Andreas, ma anche a Michele Lanzeroti, anche lui ex allievo di Amici di Maria De Filippi. “In sintonia… Con amore e passione si va avanti insieme”, ha scritto la coreografa nella didascalia. E poi ha aggiunto un significativo “Grazie a te”, con un cuore rossissimo. I fan sono in delirio: i commenti non mancano e molti sono davvero felici di questo amore sbocciato dopo l’incontro ad Amici. Ma già un paio di giorni fa la Peparini aveva scritto delle belle parole insieme a un video in cui danza con l’ormai fidanzato Andreas: “La sensazione che fare questo nessuno potrà togliercelo mai mi rende felice… Siamo e balliamo quello che viviamo”.

Veronica Peparini e Andreas Muller fidanzati, le news sulla coppia di Amici

Attraverso queste coreografie in cui ballano insieme, Veronica e Andreas insieme si mostrano uniti e felici. Non è trascorso molto tempo da quando degli indizi hanno confermato la loro relazione, da quel momento sono usciti alla luce del solo piano piano. Prima con una semplice foto in cui si abbracciano, poi scrivendo dediche tanto semplici quanto profonde.