Andreas Muller e Veronica Peparini insieme? Nuovi indizi da Instagram

Andreas Muller e Veronica Peparini sono una coppia? Ancora indizi da Instagram

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme, sì o no? Da settimane, anzi forse mesi, si rincorrono pettegolezzi sui due Amici e ultimamente cominciano ad arrivare degli indizi da Instagram, e non solo, che ci porteranno pian piano alla verità. Andreas e Veronica non si nascondono più, ma non si sono ancora mostrati insieme sui social. Nessuna foto di coppia pubblicata tra le storie o sul profilo, eppure sembra chiaro che non si preoccupino affatto di lasciare prove qua e là della loro relazione. E infatti anche oggi è spuntato su Instagram un nuovo indizio! Sul profilo di entrambi infatti è comparso lo stesso soggetto tra le foto, di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Veronica Peparini e Andreas insieme: i due ex “Amici” vivono insieme?

Sul profilo Instagram di Andreas poche ore fa è comparso un tenerissimo cagnolino, anzi cagnolina. Un batuffolo di colore marroncino che sta già facendo impazzire d’amore il ballerino, e non solo lui: tra i commenti non sono mancati complimenti alla piccoletta. Se Andreas ha pubblicato una foto e un video insieme alla nuova arrivata, Veronica ha postato una foto in cui la tiene sulle gambe e ha scritto: “Una coccoletta”. Un nuovo comune denominatore che porta molti a pensare che sia tutto vero. Insomma oggi ancora più di ieri si parla di Andreas Muller e Veronica Peparini insieme, ma potrebbero addirittura condividere lo stesso tetto? Probabile, visto che hanno preso un cane insieme. Il cagnolino però potrebbe essere solo di uno dei due e potrebbe averlo portato con sé dall’altro.

Andreas Muller fidanzato con Veronica Peparini? I dubbi sono sempre meno

Insomma, sono ancora molti i nodi da sciogliere sulla relazione tra Andreas e Veronica, ma pare ormai chiaro che siano una coppia. Gli indizi si stanno accumulando ormai dallo scorso agosto, quando è iniziato il gossip sui due protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Non dimentichiamo che nella notte di Capodanno i due sono praticamente usciti allo scoperto: hanno festeggiato insieme l’arrivo del nuovo anno a casa di lei. Si potrà ancora parlare di amicizia fra il ballerino e la sua coreografa? Probabilmente no e presto i due potrebbero confermare ufficialmente di essersi fidanzati.