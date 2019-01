Andreas Muller e Veronica Peparini in coppia? “Mossi. E forti”, la foto che spiazza

Veronica Peparini e Andreas Muller fidanzati? Una foto che dice tutto

Andreas Muller e Veronica Peparini continuano a far parlare di sé come fossero una coppia felice. In effetti un po’ tutti ci stiamo domandando se il ballerino professionista e l’insegnante di Amici stiano davvero insieme: sono uscite foto su foto, se ne è parlato tantissimo e nessuno dei due è mai intervenuto per smentire. Certo, capiamo che entrambi vorrebbero mantenere un certo riserbo casomai fosse così, ma l’ultima foto pubblicata da Andreas su Instagram la dice molto lunga sul loro rapporto; chiunque in effetti potrebbe pensare che il ballerino stia abbracciando la sua maestra non come un amico o un allievo qualsiasi, soprattutto se pensate al commento che ha scritto.

Le parole di Andreas su Veronica: messaggio sospetto su Instagram

La foto pubblicata da Andreas infatti è stata commentata proprio da lui col commento “Mossi. E forti” seguìto da un cuore e da un tag a Veronica che tuttavia non ha risposto. Si tratta insomma di un messaggio chiaro e che fa pensare che anche se i due possono vivere periodi di incertezza, “mossi” per l’appunto, in realtà sono comunque “forti”. Il ballerino di Amici insomma sembra essere sicuro del rapporto che ha con Veronica Peparini, a prescindere dal tipo di relazione. D’altra parte ne abbiamo avuto già prova in passato: pensate soltanto alla foto che avevano pubblicato prima di questo scatto…

Andreas e Veronica insieme in tanti momenti felici

E non è finita di certo qui: Andreas e Veronica sono stati insieme anche in diverse occasioni intime e questo non ha fatto altro che unire il loro rapporto e al tempo stesso stimolare la curiosità dei fan. Siamo rimasti tutti colpiti da ciò che è successo ad Amici ma nessuno di noi ha dimenticato di tenere d’occhio il ballerino professionista e la sua allieva: questa foto è un’altra prova di quello che molti pensano ma su cui i diretti interessati non sono ancora voluti intervenire.