Andreas Muller e Veronica Peparini insieme, il gossip esplode dopo foto sospette

Veronica Peparini e Andreas Muller fidanzati? Il gossip impazza

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme? Quante volte ci saremo fatti questa domanda nel corso di questi giorni, visto che i due di Amici di Maria De Filippi sono senz’altro tra i più amati del talent show. Non abbiamo mai ricevuto una risposta ufficiale sinora ma una cosa è certa: né Andreas né Veronica hanno mai smentito le voci di corridoio circolate sul loro conto e anzi si sono fatti vedere assieme anche in occasioni speciali che continuano a scatenare la curiosità dei loro fan di sempre e non solo. Ma veniamo al dunque.

Andreas e Veronica, una foto che dice tanto

L’ultima foto pubblicata da Andreas è quella che vedete in apertura dell’articolo: i due, davvero belli, si sono fatti una foto prima di mettersi seduti a tavola. Il secondo scatto, quello che vedete sulla destra del collage che abbiamo realizzato con le Instagram stories di Andreas, è commentato con uno smile che potrebbe non essere riferito tuttavia solo a Veronica ma anche a tutti i commensali della tavolata. Ancora una volta comunque la foto non dice niente di che, o meglio non consente di scrivere la parola “ufficialità” su questa presunta storia, visto che i due potrebbero essersi visti soltanto come amici. Una cosa è certa: la Peparini ha trovato un po’ di relax dopo quanto successo ad Amici…

Il futuro di Andreas e Veronica è tutto da scrivere

In quest’ultimo periodo Andreas e Veronica sono apparsi insieme in molte occasioni intime: pensate a questo scatto ad esempio, oppure a quando Muller, furioso con alcuni utenti Instagram, difese la sua insegnante di danza. Ce ne sono state insomma di occasioni che ci hanno fatto pensare a qualcosa che andasse oltre un semplice legame di amicizia o di profonda stima. Cosa ci riserveranno in futuro la maestra di Amici e uno dei ballerini professionisti più amati? Non lo sappiamo ma sicuramente saranno cose belle!