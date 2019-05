Andreas Muller, diretta di fuoco contro Giorgio Albanese: le rivelazioni del ballerino

La diretta-fiume di Andreas Muller contro Giorgio Albanese: tanti chiarimenti su Instagram

Andreas Muller è finalmente intervenuto sulla vicenda che ha visti coinvolti lui, Giorgio Albanese e Veronica Peparini. Per chi si fosse perso quanto accaduto riepiloghiamo subito: in un messaggio pubblicato tra le sue Instagram stories Giorgio aveva usato delle parole non proprio carine nei confronti di Andreas facendo intendere a tutti che il loro rapporto fosse naufragato; in realtà non si tratta della prima volta che Albanese parla in questi termini di Andreas, e questo sembra essere chiarissimo non solo a Muller, che lo ha sottolineato nella diretta di cui vi stiamo per parlare, ma anche a tutti i suoi fan che gli hanno sempre segnalato le volte in cui Giorgio parlava di lui. Cerchiamo di fare il punto della situazione perché Andreas, che ha cercato, senza però riuscirci, di sembrare calmo e tranquillo, ne ha dette di cose.

Andreas Muller, diretta infuocata: di cosa si è parlato su Instagram

Muller ha affrontato prevalentemente tre argomenti: il primo riguarda il suo rapporto con Giorgio, il secondo quello con Veronica e il terzo la presunta raccomandazione ad Amici (da parte della stessa Veronica) di cui tutti lo accusano. Si è trattato di una diretta-fiume che ha visto il ballerino precisare più volte che non farà mai più niente del genere e che è un anno che resiste alle continue allusioni e accuse di Giorgio. Non sappiamo se Albanese risponderà ad Andreas ma state certi che il messaggio del ballerino professionista di Amici gli arriverà forte e chiaro. E farà molto discutere il Web peraltro, visto che finora non si era mai parlato di scontri così accesi tra due ex concorrenti della trasmissione.

Andreas e Giorgio, nascita e fine di un’amicizia: Muller spiega tutto

Andreas ha spiegato come ha conosciuto Giorgio e perché il rapporto è finito: “L’ho conosciuto a un evento ed entrambi eravamo ospiti e dovevamo esibirci; ci siamo scambiati i numeri e ci siamo sentiti qualche volta, quindi non siamo mai stati amici. E questo punto voglio evidenziarlo […] Questa conoscenza ha avuto un’evoluzione e ha avuto una fine. La fine è avvenuta un annetto fa: io ero andato a vedere Romeo e Giulietta e dopo aver visto questo spettacolo gli ho fatto gli auguri, come lui li fece a me per il mio compleanno, e quando glieli feci mi rispose […] che il messaggio che gli avevo mandato era a dir poco offensivo”. Andreas ha spiegato poi che Giorgio gli ha chiesto di non farsi sentire più e che non aveva reagito per niente bene al fatto che non fosse andato a salutarlo; il vincitore di Amici al riguardo ha sottolineato che “nella mia vita stava accadendo qualcosa” e che a causa di questo “qualcosa” non ha salutato neanche i suoi veri amici che avevano preso parte all’opera teatrale: “Il motivo per il quale lui mi ha mandato questo messaggio – ha precisato successivamente il ballerino- è perché io a Romeo e Giulietta non sono andato a salutarlo. In quella situazione non sono andato a salutare neanche i miei amici che c’erano, ma non l’ho fatto perché stavo vivendo una situazione particolare”.

La verità sulla fine del rapporto tra Andreas e Giorgio: i sospetti di Andreas

Andreas sospetta in realtà che Giorgio abbia voluto mettere un punto al suo rapporto con lui per altri motivi, molto probabilmente per prendere una posizione su tutto quello che stava accadendo tra lui e Veronica Peparini (rapporto che – ricordiamolo – né Andreas né Veronica hanno mai definito sinora): “La verità reale – ha spiegato Andreas – è perché una persona decide di prendere una posizione, una parte. Altre persone mi hanno scritto questo messaggio al quale io ho reagito in maniera positiva. E queste persone avevano anche più motivi di lui”. A prescindere dal motivo reale della fine di questo rapporto le cose sono chiarissime: Andreas e Giorgio si sono conosciuti, per Andreas non era un’amicizia ma una conoscenza, e la fine di tutto è avvenuta quando Giorgio gli ha chiesto di non farsi più sentire.

Andreas Muller raccomandato? Le accuse a Giorgio Albanese e la verità su Amici

Andreas ne ha dette di tutti i colori ad Albanese perché non crede nella sua correttezza e nella sua sincerità neanche nei confronti di Veronica che infatti è intervenuta sulla vicenda nonostante Giorgio non avesse mai parlato male di lei: “Se tu prendi delle posizioni – ha detto Andreas a un certo punto durante la diretta – e se pensi che io sia uno str…o per quello che ho fatto, e non devo spiegare quello che sto vivendo in quello momento, ma perché dici str…o solo a me? Non conosci le dinamiche. Sei un bel parac…tto perché se hai le p…e insulti anche altre persone e non solo me!”. Subito dopo Andreas ha anche precisato che lui non ha saltato nessun passaggio per arrivare dov’è ora e che si è sudato tutto: “Voglio chiarire che io non ho saltato nessun passaggio. Non devi tirarmi in ballo ogni sera quando fai le tue ca…o di stories perché della tua vita non mi f…a nulla. Questo è solo un avviso che sto facendo. Sto mettendo un punto pubblicamente, poi tu puoi fare quello che vuoi. Cosa dovresti dire sul mio conto? Dovresti dire che ho fatto una cosa brutta e squallida? Non l’ho fatto solo io, non c’ero solo io in mezzo”.

Veronica Peparini ha raccomandato Andreas? “Non penso abbia tutto questo potere!”

Muller ha anche colto la palla al balzo per mettere un punto a tutte le voci sulle presunte raccomandazioni che lo vedrebbero coinvolto: sapete bene infatti che si vocifera che Andreas sia stato raccomandato da Veronica Peparini, cosa ovviamente fa male al ballerino e che non mette in buona luce Veronica. “Se Veronica Peparini potesse decidere le sorti degli allievi del programma e potesse anche proclamare il vincitore del programma non sarebbe Veronica Peparini. Non penso abbia tutto questo potere! Può cercare di fare andare avanti chi vuole, ma dev’essere condiviso da altre persone. Avete rotto i co…oni con questa storia! Sono io che non mi rendo conto del potere di Veronica allora!”. L’affondo su Giogio è arrivato subito dopo questo chiarimento: “Perché Veronica sia intervenuta nonostante Giorgio di lei abbia sempre parlato bene? Certo è un par…lo, si sente chiamata in causa, e proprio per questo si sente di rispondere. Io non ho preso Veronica Peparini, non l’ho obbligata a fare delle scelte della vita, e non l’ho obbligata a fare questa cosa che stiamo vivendo, qualsiasi cosa voi pensiate. C’è qualcosa che non va nei vostri pensieri. Se Veronica si è sentita di intervenire è perché da un anno a questa parte anche lei si è rotta i co…oni”.

Andreas Muller e Veronica Peparini oggi: il ballerino parla ma non troppo

State pensando che Andreas avrebbe dovuto parlare anche del suo rapporto con la Peparini? Sì, lo ha fatto ma a modo suo e senza mai confermare alcuna relazione, bensì sottolineando semplicemente che l’età non dovrebbe essere un limite per nessun tipo di rapporto: “Ma da quando in qua i rapporti finiscono per l’età? Chi ha inventato questa statistica? Mi sembra che ci sono più ragazzetti che cambiano e lasciano la ragazza di turno. Ne conosco parecchi che sono stati prima con una, poi con un’altra e poi con un’altra ancora, ed erano coetanei!”. La diretta è finita in questo modo con un Andreas davvero arrabbiato e probabilmente intenzionato a non tornare più su nessuno degli argomenti che ha chiarito oggi. Staremo a vedere cosa risponderà Giorgio Albanese.