Veronica Peparini e Andreas Muller, baci e sguardi tenerissimi prima di Amici 2019

Amici, Andreas e Veronica sempre più vicini: un rapporto chiacchieratissimo

Non si può negare che Veronica Peparini e Andreas Muller siano tra le presunte coppie più amate di Amici di Maria De Filippi. Sottolineiamo presunte perché i due non sono ancora usciti completamente allo scoperto e non hanno ancora voluto parlare di questo rapporto così stretto su cui tutti i fan del talent show di Canale 5 continuano a tenersi aggiornati. Quando ne sapremo di più? Non si sa, e non è detto che l’ufficializzazione di questa storia d’amore arrivi presto, sempre che di relazione amorosa si tratti, visto che nel caso sarebbe un colpo di scena clamoroso: non era mai successo in effetti che il rapporto tra un allievo e la sua maestra si consolidasse a tal punto da evolversi in qualcosa di più profondo.

Il rapporto tra Andreas e Veronica: un legame nato ad Amici di Maria De Filippi

A noi questo qualcosa in più sembra esserci davvero perché dalle foto Veronica e Andreas sembrano affiatatissimi, e ricordiamo peraltro che entrambi hanno condiviso anche momenti molto intimi assieme: basti pensare ad esempio ai post dell’ultimo Capodanno che colpirono tutti i fan della trasmissione, molto di più di quelli di cui vi stiamo per parlare, perché allora non era ancora così evidente che tra i due ci potesse essere del tenero. E adesso invece? Cara Veronica e caro Andreas, che rapporto c’è tra di voi? Perché non vuotate il sacco una volta per tutte e non soddisfate i nostri desideri pregni di gossip?

Le ultime foto di Andreas e Veronica: baci e sguardi prima della diretta

Oggi vogliamo farvi notare un post che Andreas ha pubblicato su Instagram poco prima della diretta di ieri sera, una puntata ricca di discussioni che hanno coinvolto anche Veronica, e pure di proposte improvvise che forse neanche Andreas e Veronica si aspettavano; in questi scatti pubblicati sul noto social network di Mark Zuckerberg i due si mandano prima dei baci e poi si fanno trovare vicini l’uno all’altra: nessuna vicinanza eccessiva, questo è vero, ma ciò non smentisce il gossip sulla loro possibile love story; ricordiamo a tutti infatti che Andreas si è fatto fotografare più volte abbracciato a Veronica, e in atteggiamenti davvero teneri. In attesa dell’ufficializzazione tocca accontentarsi insomma di questi scatti… Buona visione!