Emma Marrone, dieta estiva e tanto sport: “Elimiano i sensi di colpa”

Emma Marrone, fisico scolpito da dieta ed esercizi in palestra e all’aperto

Emma Marrone è intenta a fare tanto sport per esibire un fisico invidiabile durante questa estate 2019. Dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi (e un decennio è trascorso) si è messa a dieta, si è iscritta in palestra e, in più di un’occasione, ha dimostrato di essere in perfetta forma. Non è smaniosa di essere perfetta – e menomale! – ma vuole comunque essere in salute e allenata per i suoi concerti, dove si scatena sempre, dove salta da una parte e l’altra del palco. E, senza fiato, è impossibile fare tutto quello che fa!

Basta sensi di colpa per Emma Marrone: una bella corsa e passa la paura!

Ieri ha fatto una promessa ai suoi follower di Instagram: “Ho già puntato la sveglia. Domani vado a correre. Sudare i sensi di colpa fa bene. Non fa dimagrire, l’ho capito, ma fa bene. E a me questo importa”. E questa mattina ha avuto la forza di volontà di svegliarsi a un orario decente e a correre per eliminare i sensi di colpa nati la scorsa sera: “Eccomi, caffè e via di corsa. E stamattina i sensi di colpa da smaltire sono tanti”. Ha poi chiesto simpaticamente: “Ok, perfetto! Ma con la perdita di liquidi, intendete anche i muscow mule, giusto? A me interessa smaltire quelli”.

Emma Marrone, tra il ruolo di attrice e quello di talent scout ad Amici?

Recentemente Emma Marrone ha sorpreso tutti i suoi fan con una fantastica notizia: sarà attrice per Gabriele Muccino! E magari sarà presente anche ai casting di Amici 2019/2020? Maria De Filippi sta chiamando alcuni trionfatori del talent show per scegliere i prossimi concorrenti: è stato invitato Stash dei The Kolors (che nell’ultima edizione è stato anche professore), Irama e persino Alberto Urso, fresco di vittoria. Emma sarà la prossima? Per il momento pensa alla prova costume e ai sensi di colpa da “sudare”!