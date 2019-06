Casting Amici 19, Alberto Urso: “Ci sarò anche io a cercare talenti” (Video)

Anticipazioni Amici casting 19: Alberto Urso tra i selezionatori

Durante i casting di Amici 2019/2020 non mancherà Alberto Urso. Anche lui, fresco di vittoria, sarà alla ricerca di nuovi talenti. Recentemente abbiamo visto all’opera Irama, Stash e Vessicchio e a loro, il 20 giugno, si aggiungerà il tenore. Quest’anno saranno tanti i personaggi che sceglieranno i futuri cantanti e ballerini della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra non molto scopriremo sicuramente quali saranno gli altri ex allievi a prendere parte ai casting in qualità di selezionatori. Forse assisteremo anche al ritorno nello studio di Amici di Tish e Giordana?

Il nuovo ruolo di Alberto Urso ad Amici 2020

Piccola parentesi su Giordana a Tish: avete saputo com’è cambiato il loro rapporto? Probabilmente le rivedremo ad Amici insieme, quel che è certo è che fra non molto darà il proprio contributo nella scelta degli allievi della nuova classe Alberto Urso. Attraverso un video pubblicato dalla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi, ha detto: “Ciao ragazzi, come sapete i casting di Amici sono aperti e il 20 giugno ci sarà anche io a cercare talenti. […] Mi raccomando, vi aspetto!”.

Alberto Urso ritorna ad Amici e l’inizio dell’avventura di nuovi allievi

La pagina Instagram di Amici ha aggiunto: “I casting per la prossima edizione di Amici sono sempre aperti e il 20 giugno alle selezioni ci sarà anche il nostro Alberto! Iscriviti subito sul sito wittytv.it scrivendo #ALBERTO nella sezione raccontaci. Sarà la Redazione di Amici a richiamarti e a convocarti ufficialmente, dandoti tutte le informazioni necessarie. Pronto a metterti in gioco? Questa è la tua occasione”. Alberto Urso troverà del tempo per Tish? Poche ore fa è stato a casa sua ma…