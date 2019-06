Alberto Urso sorprende tutti: “Sono a casa di Tish ma…”

Amici gossip: Alberto Urso si trova a Gorizia, nella città di Tish

Alberto Urso e Tish continuano a sentirsi. Assiduamente. Il loro legame si rafforza giorno dopo giorno e riescono sempre a ritagliarsi dei momenti per loro… Non sono fidanzati, ma comunque è riemersa una certa simpatia. Per il momento è più cauto chiamarla così. A poche settimane dal Serale di Amici, si erano allontanati perché – da quel poco che si è capito – Tish non apprezzava per nulla un atteggiamento in particolare di Alberto: dava le stesse attenzioni a tutti indistintamente. Probabilmente non la faceva sentire unica. Ma, durante il Serale, c’è stato un importante riavvicinamento e oggi stiamo qui a parlare di loro.

Alberto e Tish ci riprovano dopo Amici 2019?

Rudy Zerbi ha chiesto ad Alberto Urso se è fidanzato e lui ha fatto impazzire tutte le sue fan con questa confessione: “Ciao ragazzi, sono a Gorizia, a casa di Tish, ma so già che non troverò lei quindi vi invito a farmi compagnia”. Messaggio, questo, condiviso anche da Tish tramite una Instagram story. I due cantanti sono infatti lontani: lei si trova in un’altra località per pubblicizzare il suo album; una località molto calda: “Raga, comunque fra troppo caldo. Io non riesco a vivere in certi posti!”.

Amici news, cambiamenti importanti per Tish e Alberto

Tish e Alberto di Amici hanno riacceso le speranze di chi li shippa dopo l’ultimo lungo abbraccio avvenuto dietro le quinte di un evento speciale. Si potrà parlare presto di un ritorno di fiamma? I fan aspettano solo questo. Un periodo di profondi cambiamenti per i due cantanti (Tish ha persino stravolto il suo look!), durante il quale potrebbero finalmente ritrovarsi e amarsi più di prima.