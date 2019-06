Tish abbraccia Alberto da dietro: c’è ancora del tenero? (Foto)

Foto Alberto e Tish insieme: i due cantanti ci riprovano dopo Amici 2019?

Tish e Alberto sono apparsi vicinissimi durante l’evento live dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Si sono esibiti in duetti emozionanti, che hanno fatto letteralmente impazzire i fan (che credono ancora nel loro sentimento), ma c’è stato anche un dietro le quinte che ha sorpreso tutti. Rudy Zerbi ha ripreso quello che è successo tra Alberto Urso e Tish mentre si esibivano gli altri ex allievi del talent show di Canale 5. C’è stato un particolare abbraccio da parte di Tish che ha fatto sognare tutti i sostenitori della coppia; non solo: Zerbi ha pronunciato una frase che ha imbarazzato parecchio la cantante dai capelli arancioni, che non è stata in grado di trovare le parole giuste per rispondergli…

Tish imbarazzata per la domanda di Zerbi: è innamorata di Alberto?

L’abbraccio di Alberto e Tish di Amici non è passato inosservato. Rudy Zerbi ha poi commentano un loro momento durante il quale hanno discusso (proprio come farebbero due piccioncini): “I Tisherto litigano per una canzone da fare. Tipo casa Vianello”. E poi la domanda che ha colorato di rosso il viso di Tish: “Quando canti questa canzone pensi ad Alberto? Dimmi la verità, timidella!”. La cantante non ha saputo più cosa dire. Con questa reazione ha confermato che c’è del tenero tra lei e Alberto? Quest’ultimo non si è pronunciato. Recentemente ha fatto parlare per il regalo fatto a Maria De Filippi, colei che considera la sua seconda mamma.

Alberto e Tish, news Amici: il dopo-spettacolo

Terminato il concerto di Amici, Tish e Alberto hanno passato la notte insieme? Questo non lo sappiamo. Zerbi non ha potuto dire altro. Scopriremo sicuramente nuove curiosità su di loro: questo importante riavvicinamento sta facendo parlare come lo stravolgimento di look di Tish! A proposito di notizie sbalorditive: avete letto cos’ha detto il padre di Giordana Angi sulla cantante di Casa?