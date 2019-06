Tish cambia look e lascia senza parole i fan: cos’ha fatto? (Foto)

News Amici, Tish decide di sperimentare: i due puntini neri non le bastano più!

In molti hanno apprezzato l’originalità di Tish di Amici 18. Anche il suo look è piaciuto parecchio: capelli arancioni e due puntini neri sotto agli occhi, che ha iniziato a dipingere qualche anno fa per non assomigliare alle altre ragazze. Adesso si è spinta oltre, due punti non le bastano più e infatti, nell’ultima foto pubblicata dalla cantante su Instagram, potrete ben vedere che ne sono quattro (troverete lo scatto più in basso). Una novità dopo l’altra, per Tish, che ha deciso di dare una rinfrescata alla sua immagine dopo Amici 2019: non è una ragazza che ama essere sempre la stessa e lo ha dimostrato bene. Cambiamenti, i suoi, che alcuni fan non sono però riusciti a capire.

Foto Tish nuovo look: ecco com’è adesso

Tish questa volta ha colpito anche per il rossetto scelto: un blu che crea un particolare contrasto con i suoi capelli color arancione. I nuovi puntini si trovato poco più sotto degli occhi e non sugli zigomi. Quelli di prima (gli originali) ci sono sempre. Il suo essere così particolare si riscontra anche nelle sue scelte musicali: nel suo primo album, tutti i brani hanno sonorità moderne e originali. La vedremo presto in qualche trasmissione importante? Alberto Urso – il suo ex fidanzato – ha cantato all’Arena di Verona, ricevendo un’inaspettata standing ovation.

Ultime notizie Amici, cosa c’è da sapere sugli ex concorrenti?

La cantante dai capelli arancioni colpirà ancora. Cosa farà la prossima volta, taglierà i suoi capelli? Di certo non opterà per un altro colore! Questa è tra le news di Amici di Maria De Filippi più importanti: sappiamo anche cos’ha detto Jefeo dopo la rottura con Ludovica Caniglia… La scuola di Canale 5 è terminata da alcune settimane e le notizie sugli ex allievi non mancano mai! Avete saputo cos’ha fatto Alberto per Maria De Filippi?