Amici news, Jefeo spiazza i fan: “Oggi mi sento meglio”

Jefeo stupisce i fan con un messaggio: ultime notizie di Amici sul trapper

Jefeo di Amici ha sempre spiegato, durante il suo percorso nella scuola, di aver dovuto superare innumerevoli difficoltà. Non è stato semplice, per lui, arrivare dove è arrivato e il successo è la giusta ricompensa per tutti gli sforzi fatti. È iniziato un nuovo periodo della sua vita, durante il quale darà sempre tutto sé stesso: attraverso una Instagram story, ha detto di sentirsi al settimo cielo e di essere circondato dall’amore dei suoi genitori, che hanno ricevuto da parte sua una grande soddisfazione. Il trapper ha un legame stupendo con sua mamma e suo papà: la popolarità ricevuta grazie ad Amici di Maria De Filippi è in parte anche merito loro perché hanno sempre creduto nelle sue potenzialità.

News Amici, ecco cos’ha confessato Jefeo su Instagram

Questo è stato il messaggio di Jefeo pubblicato nella notte: “E anche stanotte ringrazio Dio per tutto quello che mi ha dato e per tutto quello che mi darà. Oggi mi sento meglio, i miei sono più contenti, mia sorella anche. Ma io ho ancora troppa fame”. Prima di Amici 2019, non se la passava proprio bene; grazie all’esperienza televisiva, ha capito che ha del talento e quali sono le persone che veramente contano nella sua vita. Fra queste, non c’è Ludovica Caniglia, la quale ha fatto ben intendere che col trapper non c’è stato verso.

Ludovica e Jefeo lontanissimi, ma cos’è successo agli altri ex concorrenti?

