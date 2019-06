Alberto Urso, il vincitore di Amici si confessa: parole su Giordana

Alberto Urso, il vincitore di Amici si confessa su Maria De Filippi e Giordana Angi

L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è stata vinta da Alberto Urso, il cantante lirico originario di Messina ha conquistato tante ragazzine con i suoi occhi verdi e con la sua bellissima voce. La sua vittoria nel talent show di Canale 5 non ha stupito, la sua carriera è ora ben avviata e specifica, anche se ha sperimentato nuovi generi nel Serale del programma, di non voler lasciare la lirica, il suo grande amore. Il cantante ha rilasciato un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato della sua famiglia, di Giordana Angi (sua “nemica” alla finalissima ma grande amica) e sul suo futuro nel panorama musicale. La conduttrice Maria De Filippi ha accolto molto felicemente la notizia della vittoria di Alberto, dandogli anche un bacio sulla fronte. Quella vittoria che Urso ha dedicato alla nonna a cui era molto legato e che ha guardato da lassù il suo percorso nello show.

Alberto Urso: “Ho dedicato la vittoria a nonna Rosetta“

Un vero successo quello di Alberto Urso ad Amici. Il cantante lirico si è confessato sul settimanale, spiegando che è molto grato alla sua famiglia per averlo sempre incoraggiato: “Per questo ho dedicato la vittoria a nonna Rosetta, che non ha assistito allo show ma mi guarda da lassù“, ha spiegato Alberto. Un pensiero anche per Giordana Angi, sua compagna per mesi e sua sfidante alla finalissima di Amici. Anche Giordana è stata molto apprezzata dai telespettatori ed ha anche scritto una canzone per Alberto, “Accanto a te” inserita nell’album, “Solo“. “Giordi è bravissima e ad ‘Amici’ è nato un profondo rapporto di amicizia. Ma a un duetto non abbiamo mai avuto tempo di pensare“, ha chiosato Urso.

Il futuro di Alberto Urso

Dopo essersi goduto la vittoria e un momento di relax, cosa farà ora Alberto Urso? Il cantante ha risposto sulle pagine del settimanale, dichiarando che non smetterà mai di studiare: “E l’importante per me è farlo con passione. Non abbandonerò la lirica, che sono fiero di aver portato ad ‘Amici’, ma a me piace tutta la musica, se è fatta bene“.