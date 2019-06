Giordana Angi, madre spiega verità sul padre: “È stata anche colpa mia”

Verità padre Giordana Angi, parla per la prima volta la mamma

La mamma di Giordana Angi ha parlato del passato di sua figlia e del rapporto col padre, che si è complicato quando era adolescente: non l’ha cercata più, dopo la fine del suo matrimonio, e questo ha lasciato un immenso vuoto nel cuore della cantante. Vuoto che comunque ha saputo colmare con l’accettare sé stessa (appena maggiorenne ha confessato alla mamma di essere omosessuale) e con la musica, la sua più grande valvola di sfogo. Giordana ha passato un periodo difficile della sua vita dopo la separazione dei genitori, ma ha saputo riprendersi, grazie anche all’immancabile sostegno di sua madre Sophie.

La storia e il matrimonio dei genitori di Giordana Angi

A pochi giorni dalla notizia del nuovo traguardo raggiunto da Giordana di Amici, sua madre ha fatto delle confessioni decisamente inaspettate sul suo legame col marito alle pagine del settimanale DiPiù Tv: “Giordana non ha avuto una vita facile, lo ammetto, è stata anche colpa mia, e del suo rapporto burrascoso che ha avuto col papà. E pensare che il nostro, all’inizio, sembrava un amore da favola: io sono un’assistente di volo e ho conosciuto il padre di Giordana perché è stato passeggero di un mio volo. Un colpo di fulmine”. Un amore totalizzante, da sogno, che ha visto nascere anche una nuova vita: “Dopo pochi mesi che ci frequentavamo io, che sono francese, ho mollato tutto per trasferirmi da lui ad Aprilia, in provincia di Latina. Ci siamo sposati ed è nata Giordana”.

Amici 18, la difficile storia di Giordana

A un certo punto, però, il sogno si è trasformato in un incubo: “Finché un giorno, quando lei aveva sedici anni, è successo un episodio molto pesante, che non mi va di raccontare. In quel momento, però, ho capito che la mia storia con suo padre era finita per sempre. […] Dopo la nostra separazione, suo padre, cui Giordana era legatissima nonostante tutto, è sparito: per un lungo periodo non si è più fatto nemmeno sentire, poi ha ricominciato a fare qualche telefonata. […] Lei si è sentita rifiutata, umiliata”. La distanza dal padre aveva poi portato Giordana Angi a soffrire di gravi disturbi alimenti.

Giordana Amici news, tutto quello che c’è da sapere sulla cantante

Adesso Giordana di Amici 2019 è al settimo cielo e pare abbia ricucito i rapporti col padre. Durante le puntate del daytime, aveva spiegato che, all’improvviso, il papà l’aveva ricontattata. Spiazzandola. Dopo la sua partecipazione al talent show di Canale 5, il loro legame potrebbe cambiare, migliorare. Oggi Giordana è una donna nuova, che sa quello che vuole dalla vita. Lei è stata tra i concorrenti che hanno maggiormente conquistato i telespettatori; lo stesso vale per Tish e Alberto Urso, sui quali tutti si chiedono se ci sono stati altri incontri dopo Amici 18.