Giordana Angi, grande traguardo dopo Amici: “Siete pazzi!”

Giordana dopo Amici: un successo travolgente che lascia senza parole

Giordana Angi vola altissimo dopo Amici 2019! Ha cominciato a segnare già il suo primo successo: i biglietti per il suo tour stanno andando a ruba. Non si sarebbe aspetta nulla del genere: su Instagram, infatti, ha manifestato tutta la sua sorpresa scrivendo un messaggio ai suoi fan, che sempre la sostengono e che la seguirebbero anche in capo al mondo. Giordana è entrata nel cuore di un numero spropositato di persone, che riescono a capire la profondità dei suoi brani e che si rispecchiano in molte delle frasi dei suoi testi. La popolarità di Giordana aumenterà rapidamente? Per il momento lei vuole godersi quello che le sta capitando. Un periodo a dir poco magico.

Ecco cos'ha scritto Giordana di Amici 18 tra le sue Instagram stories: "Rockers, in un solo giorno avete già acquistato quasi la metà dei biglietti disponibili per le due date. Siete pazzi!". Solo ieri aveva fatto questo annuncio: "Senza parole! Ecco le prime 2 date del tour. Non ho niente da dire che sia abbastanza efficace per spiegarvi quel che sento! Non vedo l'ora di cantare insieme a voi! È tutto un sogno assurdo! Non ci credo".

Visto l'inaspettato successo, sul profilo Instagram di Giordana Angi è stato pubblicato dallo staff quest'altro messaggio: "A grandissima richiesta, abbiamo aggiunto in questo momento altri 50 ticket Vip Pack per tutte e due le date".