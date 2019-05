Alberto Urso e Annalisa, l’incontro con Rudy Zerbi: le domande dei fan

Amici news, Rudy Zerbi incontra Annalisa e Alberto

Rudy Zerbi ha incontrato Annalisa durante un evento speciale. Lei è sempre stata la sua allieva preferita della scuola di Amici di Maria De Filippi: ha tutto quello che ricerca in una cantante e, durante il suo percorso nel talent show di Canale 5, ha sempre dato delle grandi soddisfazione al professore. Il loro rapporto non si è mai incrinato e si incontrano ogni volta che ne hanno l’occasione. In questa lunga giornata, Zerbi ha anche rivisto Alberto Urso, il vincitore di Amici 2019 e la loro foto insieme ha scatenato tutti i suoi fan. Inoltre ci sono state delle particolari richieste da parte dei sostenitori di Annalisa.

Alberto e Annalisa, le foto di Rudy fanno impazzire i fan

Dopo aver raccontato la verità sulla vittoria di Alberto Urso, Rudy Zerbi ha pubblicato uno scatto col tenore, scrivendo questo messaggio: “Alberto viene a Milano e mi regala un selfie con due macchine rosse nello sfondo”; ha incontrato anche Annalisa e Giusy Ferreri: “Tra il cielo e la savana oggi si festeggia un’amica!”. I fan di Annalisa gli hanno chiesto qualcosa in più sui prossimi progetti musicali della loro beniamina: “Rudy, visto che tu ci vuoi bene, puoi dire ad Annalisa che, dopo aver bevuto e festeggiato, pensi un po’ a noi che siamo in ansia? Grazie”; “Bella foto! Scommetto che tu, Rudy, sei già al corrente del ritorno musicale di Nali. Speriamo presto in un annuncio”. Tormentone estivo in arrivo?

