Giordana Angi e Rudy Zerbi fanno pace, interviene Gianni Morandi

Arriva la pace tra Rudy e Giordana dopo Amici: ecco cos’è successo

Non potevamo evitare di parlarvi di quello che è successo a Giordana Angi e Rudy Zerbi dopo Amici 2019! Allieva e professore si sono abbracciati non appena è terminata la puntata e hanno messo da parte ogni tipo di ostilità: alla fine, Rudy ha espresso commenti negativi nei suoi confronti solo quando faceva le cover; ha sempre pensato invece che sia una cantatrice con delle qualità innegabili. La pace è arrivata, alla fine, e Rudy Zerbi ha dimostrato che non ha nulla contro Giordana (ma che invece è sempre schietto con chiunque) pubblicando una foto insieme alla finalista sul suo profilo Instagram.

Amici news, Gianni Morandi interviene: la domanda del cantante

Ecco cos'ha scritto Rudy Zerbi: "Pensavate che non avremmo mai fatto una foto insieme e invece… In bocca al lupo per tutto, Giordana!"; la ragazza non gli ha ancora risposto, ma ha colpito comunque un messaggio. Quale? Quello di Gianni Morandi che, incredulo, ha chiesto conferma su ciò che era accaduto dopo la finale di Amici: "Avete fatto pace?". E la risposta è affermativa.

La sorpresa di Stah e dei fan di Giordana Angi

Stash dei The Kolors ha commentato la foto di Rudy e Giordana insieme: "Io vi ho sempre amato… sappiatelo!". E i fan della cantante di Casa sono letteralmente impazziti: "No, va beh. Questo rimarrà nella storia!"; "Mi fa piacere, Rudy. Nella mia vita non mi è mai capitato di piangere ascoltando una canzone e mi è successo ascoltando proprio quella di Giordana. Quindi una cantrice che ti dà un'emozione così forte merita solo di fare tanta strada"; "Ma certo, ormai non siete più professore e allieva. E poi a te Giordana piace quando canta le sue canzoni e quindi ora ti potrà solo piacere"; "Io c'ero quando a fine puntata l'hai abbracciata".