Polemica dopo finale Amici su Vincenzo e Rafael: trattamenti diversi?

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi: Rafael non si merita la vittoria?

Nonostante la finale di Amici 2019 sia terminata, è scoppiata nelle ultime ore una polemica sulla vittoria di Rafael Quenedit. Numerosi fan di Vincenzo Di Primo hanno criticato il regolamento dell’ultima puntata perché, se fosse stato solo il pubblico a decidere le sorti dei due ballerini, avrebbe vinto il loro beniamino. Così non è stato perché il voto del pubblico a casa è stato sommato ai voti espressi dai giudici. Ovviamente non si può tornare indietro, non si può modificare il regolamento e non si può strappare la coppa del vincitore a Rafael… anche perché se la merita tutta! Sia Vincenzo sia Rafael hanno dimostrato il loro sbalorditivo talento in tutte le puntate di Amici di Maria De Filippi ed è stato sempre difficile prevedere la vittoria di uno sull’altro.

Fan di Vincenzo contro la vittoria di Rafael

Conclusa l’ultima puntata di Amici 18 e dopo la proclamazione del vincitore della categoria danza, i fan di Vincenzo Di Primo hanno lasciato questo tipo di messaggi sulla pagina ufficiale del talent show di Canale 5: “Assurdo come a Vincenzo non sia stato riconosciuto niente e non gli sia stato dedicato neanche il tempo sufficiente di prendersi applausi e complimenti dai professori”; “Vincenzo meritava molto di più, ma va beh”; “Niente per Vincenzo, che vergogna”; “La coppa è di Vincenzo perché è lui il vero vincitore”; “Vergognatevi, nemmeno un po’ di attenzione per Vincenzo”.

Amici news, ecco cosa c’è da sapere sui finalisti

Ci sono stati anche commenti positivi su Alberto Urso (che ha lasciato un messaggio speciale sui social) e su Rafael Quenedit. Sì, i sostenitori di Vincenzo si sono fatti sentire, ma anche quelli di Rafael: “Come ha detto Alessandra Celentano: Rafael è un Dio della danza”; “Rafael patrimonio dell’umanità”; “Una parola: talento”; “Meritatissimo, talento pazzesco! Chi ha da ridire è solo in preda al rosicamento. Davanti a un ballerino del genere, bisognerebbe solo apprezzare”. Non solo polemiche: avete saputo cosa hanno deciso di fare Tish e Alberto dopo Amici?