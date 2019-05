Alberto Urso ritorna sui social, primo messaggio che emoziona (Foto)

Messaggio di Alberto Urso dopo la vittoria ad Amici 2019

Alberto Urso è ritornato sui social network dopo il suo intenso percorso ad Amici di Maria De Filippi. Un percorso ricco di emozioni, che si è concluso nel migliore dei modi: è riuscito a sollevare la coppa del vincitore! Ha ottenuto dei premi importanti, che gli permetteranno di studiare ancora, di crescere artisticamente. Amici lo ha formato molto e porterà sempre nel suo cuore quest’esperienza, come ha fatto sapere tramite uno stato pubblicato su Instagram. Il suo primo messaggio dopo il Serale di Amici 18. Un trampolino di lancio, il reality show di Canale 5, che gli permetterà di volare alto e di diventare magari una stella. Non sono in pochi a credere che possa riscuotere lo stesso successo de Il Volo.

I ringraziamenti di Alberto Urso e la foto con Maria De Filippi

Dopo le prime parole che abbiamo ascoltato direttamente da lui, Alberto Urso ha poi voluto scrivere un messaggio su Instagram: “Sono così emozionato che fatico a trovare le parole per esprimermi. Voglio ringraziare prima di chiunque altro voi che mi avete seguito e supportato dal primo giorno, poi tutte le persone con le quali ho avuto la fortuna di lavorare in questi mesi, i miei compagni della scuola di Amici, la mia Famiglia ma soprattutto Maria che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di continuare a credere nel sogno di poter vivere di Musica”.

I prossimi impegni di Alberto di Amici

Gli ascolti di Amici hanno trionfato con Alberto, che ha concluso in bellezza il suo percorso all’interno della scuola. Quale sarà il suo prossimo traguardo da tagliare? Per il momento sarà impegnato coi vari firma-copie, come ha fatto sapere attraverso una Instagram story: “Vi aspetto domani a Napoli per festeggiare tutti insieme”. La finale di Amici 2019 è stata piena di momenti indimenticabili e di gaffe che hanno divertito tutti!