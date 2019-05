Amici 18, gaffe Ilary Blasi su Rafael: scappa una frase da non dire in diretta

Diretta Amici 18: la gaffe di Ilary Blasi diverte tutti, soprattutto Rafael Quenedit!

Anche ad Amici 2019 Ilary Blasi è stata la protagonista di una gaffe. Non riesce mai a tenere per sé quello che pensa e questa sera le è scappata una frase che non avrebbe dovuto dire… La commissione di giudici dell’ultima puntata non è stata scelta a caso: Maria De Filippi ha messo insieme quattro conduttrici italiane che sarebbero riuscite a far chiacchierare. E così è stato. Tutte hanno dato dei giudizi precisi, senza risultare banali e alcune hanno anche divertito… e non poco! Abbiamo avuto la conferma che tra Silvia Toffanin e Ilary Blasi c’è una fortissima intesa.

Ilary Blasi ad Amici 18, una frase da non dire in diretta!

Oggi Rafael Quenedit ha festeggiato il suo compleanno alla finale di Amici 2019: poco prima di essere proclamato il vincitore della categoria danza, tutto il pubblico ha cantato Tanti auguri. Ha compiuto 23 anni, un numero speciale per i romani. Ilary Blasi, romana doc, sa bene il vero significato del numero e ha chiesto alla Toffanin se avesse potuto dirlo in diretta. La risposta della sua collega non è stata affermativa. Ma, durante un momento di distrazione, Ilary ha detto: “Bucio de c…”; un’età che porterebbe fortuna. E non a caso Rafael ha vinto il circuito ballo.

Finale Amici 2019: Ilary Blasi pazza di Rafael!

Ma non è stata l’unica frase detta su Rafael di Amici. Ilary Blasi è rimasta colpita anche dell’indiscutibile bellezza del danzatore: “Lui ha detto che vuole ballare con tutte quelle compagnie, oggi gli facciamo noi compagnia!”. Una puntata ricca di momenti che resteranno nella storia del programma: avete letto l’ultima confessione fatta da Loredana Bertè su Giordana Angi?