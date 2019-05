Ultima puntata Amici, Giordana vola in finalissima: la confessione di Loredana Bertè

Amici ultima puntata, parole stupende per Giordana Angi e complimenti inaspettati

Una bellissima puntata, l’ultima di Amici 2019, con parole stupende nei confronti di Giordana Angi che può dirsi davvero soddisfatta per il percorso che ha fatto nel talent show più apprezzato d’Italia. La cantautrice ha dato il meglio di sé in tutte le esibizioni che ha proposto alla giuria e al pubblico, al punto che la stessa Alessia Marcuzzi ha voluto dire la sua appoggiata anche da Loredana Bertè che ha confermato tutto: la conduttrice ha sottolineato, scusandosi sin da subito per il paragone forse azzardato, che Giordana le ricorda a tratti la grandissima Mia Martini; si tratta di un complimento enorme, qualcosa che avrebbe potuto spiazzare la Bertè che invece ha confermato e rilanciato: è proprio per questa somiglianza che sin da subito Giordana l’è arrivata dritta al cuore.

Giordana Angi, le esibizioni che hanno commosso la Bertè

Loredana ha vissuto un intenso momento di commozione quando Giordana ha cantato La nevicata del 56. Si tratta di un pezzo bellissimo che la cantautrice ha cantato in modo convincente e che ha conquistato Loredana: “Mi ha commosso – queste le parole della giudice –, è nata una stella”. Molto belle anche le parole di Michelle Hunziker che questa sera è stata una giudice perfetta assieme a Ilary Blasi, Silvia Toffanin e Alessia Marcuzzi: “Io so poco di te, Giordana, ma quello che mi arriva è che tu trasmetti un vissuto, una profondità tua che va al di là del tuo talento: è una cosa empatica pazzesca. Sei proprio veramente brava! Complimenti!”. Come non dar ragione a Michelle dopo le tante e belle performance che Giordana ha proposto al pubblico e che l’hanno portata direttamente in finalissima.

Il futuro di Giordana Angi dopo Amici 2019

Siamo certi che la cantautrice non trionferà perché Alberto Urso è da sempre primo in classifica e almeno a nostro avviso ha fatto un percorso migliore rispetto al suo; ciò non vuol dire tuttavia che Giordana non avrà un futuro dopo Amici, anzi le parole di Maria De Filippi a inizio puntata sintetizzano perfettamente i motivi per i quali questa grande interprete andrà avanti: non tutti sono in grado di trasformare la propria sofferenza in arte, e lei ancor prima di partecipare ad Amici ci è riuscita. Tanti complimenti e buona fortuna!