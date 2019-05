Finale Amici, il messaggio commovente di Maria e la confessione su Alberto

Amici 2019 finale, il discorso di Maria De Filippi ai quattro concorrenti

La finale di Amici 2019 è iniziata del migliore dei modi, con una Maria De Filippi emozionatissima ma al tempo stesso decisa nel parlare ai quattro concorrenti rimasti in gara: Alberto Urso, Giordana Angi, Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo. La conduttrice ha infatti voluto iniziare diversamente dagli altri anni aprendo la puntata con un messaggio detto a voce a tutti i finalisti: un messaggio per ognuno con cui Maria è riuscita a far emergere le parti più belle della personalità degli allievi di quest’edizione e soprattutto alcuni aspetti significativi del loro percorso. Come al solito si è superata ed è per questo che abbiamo voluto riportare le parti più intense del suo discorso a ogni concorrente.

Finale Amici, il messaggio a Giordana: “Hai imparato a fare i conti con te stessa”

“Sono tanti mesi – queste le parole di Maria De Filippi a Giordana Angi – che ci conosciamo, volevo dirti ‘In bocca al lupo!’. Hai fatto tanti passi ottenendo tanti traguardi. Non parlo del tuo cd ma di altri passi, di come sei riuscita a conoscerti, a guardarti allo specchio, di come hai imparato a sorriderti e dirti ‘Non sono così male’, e non sei così male. Credimi che in una vita intera ci sono persone che davanti allo specchio con gli occhi propri non si guardano mai ma solo con gli occhi degli altri, e poi vanno in depressione. Tu hai imparato a fare i conti con te stessa con la tua anima, con la tua faccia e con il tuo corpo”. Giordana era visibilmente emozionata – per poco non piangeva – e Maria è stata davvero brava a interpretare il senso di tutto il suo percorso: la cantautrice ha trasformato infatti tutte le difficoltà che ha vissuto in arte, e quando questo accade significa che si è fatto un lungo lavoro su sé stessi che ad Amici è stato sin da subito chiaro a tutti.

Amici ultima puntata, il messaggio a Vincenzo: “Ti ho visto cadere e rialzarti”

“Vincenzo – così si è rivolta Maria al rivale di Rafael – in bocca al lupo anche a te. Sei un piccolo grande ragazzo che ha fatto tanta fatica. Ti ho visto spesso cadere e ti ho visto però rialzarti e urlare a tutti ‘Ce la posso fare e ce la faccio perché ho lavorato tanto per dimostrare di essere un bravo ballerino’. Sicuramente mamma e papà qualcuno li ha fermati dicendo ‘Ho visto vostro figlio in televisione e sa ballare’. Sono abbastanza certa che abbiano sorriso e sono abbastanza certa che loro già lo sapevano che sei bravo”. Il riferimento è chiaramente a tutte le polemiche che ci sono state tra il ballerino e Loredana Bertè che pur non avendo mai messo in discussione la sua bravura ha cercato di far capire a tutti che secondo lei Vincenzo non è adatto a tutti i ruoli; Vincenzo non si è mai arreso alle parole della rock star e ha sempre cercato di dare il massimo, e anche in questo caso Maria ha fatto centro col suo discorso.

Finale Amici di Maria De Filippi, il messaggio ad Alberto: “Mi mancheranno tante cose di te”

Il messaggio ad Alberto è stato forse quello più toccante perché ha visto Maria esporsi molto di più rispetto agli altri: “Alberto – queste le sue parole –, guarda di te mi mancheranno tante cose: il divertimento che mi hai dato, i sorrisi che mi hai regalato… ogni giorno mi sono sempre più stupita della tua ingenuità! Venivo qua e ti vedevo attraverso i monitor, ed era una boccata di aria fresca: ti vedevo mangiare di nascosto e dopo che avevi mangiato andavi davanti allo specchio, tiravi fuori la maglietta e dicevi ‘Beh tutto come prima, sono a posto’, poi ti tagliavi capelli e dicevi ‘Sono più magro’. Sei un ragazzo buono, affettuoso e inutilmente grato perché tutte le volte che hai cantato andavi al posto, mi guardavi e col labiale mi chiedevi come avevi cantato, io ti facevo segno ‘Bene’, ti mettevi la mano sul cuore e mi dicevi ‘Grazie’. Non devi ringraziare né me né nessuno per il tuo talento”.

Puntata finale Amici 2019, il messaggio a Rafael: “Sei stato un allievo modello”

“Rafael – questo invece il messaggio al ballerino –, buon compleanno! Tu hai fatto un po’ più fatica di tutti gli altri, ho immaginato spesso che tu ti sia sentito solo, però sei stato bravo perché hai messo da parte la malinconia. Sei stato un allievo modello, ogni parte del tuo corpo parla quando danzi: sei davvero un talento speciale”. Come darle torto: il ballerino è un talento indiscutibile, uno dei danzatori più forti di tutta la storia di Amici di Maria De Filippi e ha meritato senza dubbio ogni singola parola di Maria.