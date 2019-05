Amici 2019 finalisti, l’affondo di Loredana Bertè a Vincenzo prima dell’ultima puntata

Finalisti Amici 2019, le parole di Loredana Bertè su chi ce l’ha fatta

La presenza di Loredana Bertè al Serale di Amici 2019 è stata fondamentale per la creazione di dinamiche importanti all’interno del talent show di Canale 5: grazie a lei infatti sono sorte molte discussioni, non sempre costruttive purtroppo, e grazie a lei al talento si sono mischiati gli ingredienti tipici di un reality show che tanto attirano l’attenzione del pubblico. Da vera rock star che non ha mai paura di dire ciò che pensa e che mai si tira indietro dinanzi alle situazioni più scomode, Loredana è tornata più in forma che mai in un video mandato in onda nel day time di oggi in cui parla proprio del suo vincitore ideale, e, se di Giordana Angi, Alberto Urso e Rafael Quenedit la giudice ha detto solo cose positive, di Vincenzo Di Primo non ha detto assolutamente nulla: dettaglio che ovviamente hanno notato tutti.

Loredana Bertè, le belle parole per tutti i finalisti: “Ragazzi così se ne trovano pochi”

“So di essere stata una vera str…a – queste le parole di Loredana –, però alla fine ho vinto io perché in finale è arrivato il talento. Sono stati bravissimi, di talento ne hanno seminato abbastanza: ragazzi così se ne trovano veramente pochi”. Insomma delle bellissime parole per tutti, a cui però hanno fatto seguito delle dichiarazioni che hanno escluso Vincenzo dalla sua cerchia dei preferiti: un’esclusione immeritata, secondo noi, perché Vincenzo ha dimostrato in non poche occasioni di essere un vero fuoriclasse, come ad esempio nelle prove d’improvvisazione della semifinale. Ad ogni modo ognuno ha le sue preferenze e non è il caso di contestare qualsiasi parola della giudice che peraltro non ha mai messo in discussione il talento del ballerino della vecchia squadra Blu.

Finalisti Amici, Loredana Bertè riempie di complimenti Alberto, Giordana e Rafael

“Alberto – questo il pensiero di Loredana sul cantante lirico – è un fuoriclasse esportabile subito, pronto, internazionale, è un bravo ragazzo che mi fa impazzire quando si mette in gioco, lo vedo seguire le orme di Bocelli; Giordana – così invece ha parlato della Angi – è un talento cristallino, la trovo meravigliosa, molto incalzante, viscerale, molto diretta: sa scrivere bene ed è interprete di sé stessa molto forte, è riconoscibile e ha un futuro pazzesco perché c’è un vuoto in questo momento nella discografia italiana e quindi penso che lei possa coprirlo perfettamente; Rafael – ha concluso – è un primo ballerino, stupendo, fantastico, strepitoso che si è messo in gioco molto”. Nessun riferimento a Vincenzo che Giordana ha voluto difendere a modo suo: “Vincenzo… poveraccio… Per quanto mi riguarda però Santa Bertè! Perché è stata l’unica che mi ha difeso […] Vincenzo è nella danza quello che io sarei se fossi una ballerina; mi sento molto vicina a lui in quello che fa, umanamente è chiaro che ho un debole per Rafael”.

La reazione di Vincenzo al comportamento della Bertè

Qual è stata la reazione di Vincenzo? Nessuna polemica per fortuna, visto che il suo comportamento lo stava mettendo in cattiva luce e lo stava facendo apparire come una persona superba: è stato solo un bene quindi che abbia evitato di affrontare nuovamente la cantante. Il ballerino in realtà si è fatto una risata: “Che posso dire? Va bene così. Ci ho provato in tutti i modi a farle cambiare idea. Già che mi ha detto che sono un talento è una cosa in più che prima non diceva: abbiamo fatto un passetto in più”. Chi vincerà tra Vincenzo e Rafael? Non è detto che in finale ci sarà uno scontro diretto tra i due ballerini ma sarebbe auspicabile, visto che entrambi sono bravissimi e ci regalerebbero uno spettacolo stupendo. Le anticipazioni sulla finale le trovate qui.