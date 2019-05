Amici semifinale, eliminato e finalisti: Tish saluta tutti, le grandi sorprese di Maria

Semifinale Amici, Tish eliminata da Vincenzo: la sorpresa di Maria De Filippi

Dopo una semifinale combattutissima Tish è stata eliminata e i finalisti di Amici 2019 sono stati decretati: a giocarsi la vittoria saranno Giordana Angi, Alberto Urso, Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo. Un colpo di scena – anche se in realtà lo avevamo messo in conto in settimana dopo aver sentito parlare Alessandra Celentano – perché negli ultimi anni in semifinale si è sempre disputata la gara tra i ballerini; questa volta invece sono stati una cantante e un ballerino a scontrarsi, e a vincere è stato un ballerino: lo sottolineiamo perché ciò significa che la prossima puntata si terrà anche la finale di ballo. E non è finita qui: le sorprese sono state tante altre.

Tish ha vinto il premio Tim, la cantante emozionata: “Grazie per aver fatto iniziare il mio sogno”

Tish infatti ha potuto lasciare la puntata piuttosto soddisfatta nonostante l’eliminazione, visto che ha vinto il premio Tim di 20mila euro; da domani inoltre potrà iniziare a pubblicizzare il suo disco e partirà proprio assieme agli altri cantanti dalla Discoteca laziale, dove i tre di Amici faranno il loro primo firma-copie. La cantante si è detta felice del percorso fatto e ha voluto ringraziare tutti prima di lasciare lo studio: “Allora, non sono brava a fare discorsi, però è stato un lungo viaggio. Sono contenta di essere arrivata fin qui perché a 18 anni è tantissimo. Sono contenta di aver avuto la possibilità di lavorare con artisti come voi. Ringrazio te, Maria, perché mi avete fatto passare un anno della mia vita bellissimo. Vi sarò sempre grata. Avete fatto iniziare la mia carriera e avete fatto iniziare il mio sogno”. Un bel discorso che ha preceduto un momento altrettanto bello che ha coinvolto un altro concorrente: anche Vincenzo infatti ha ricevuto un premio stupendo, cioè il contratto di Banca 5, che gli permetterà di vivere sei mesi a Londra per lavorare in una delle compagnie internazionali più importanti, la Complexions Contemporary Ballet. Qui di seguito trovare un riassunto di tutta la puntata.

Tutte le esibizioni del primo girone: Rafael Quenedit vincitore

Nel corso delle sfide del primo girone non sono mancate le polemiche, questa volta più accese del solito, e – come potevamo ben immaginare – hanno avuto come protagonisti Loredana Bertè e Rudy Zerbi. Di seguito le esibizioni dei cantanti e dei ballerini:

Giordana ha cantato Una lunga storia d’amore; Tish ha cantato Mercy; Vincenzo ha ballato sulle note di Piccola anima; Alberto ha cantato Hello; Rafael ha ballato una coreografia sensuale.

A votare è stata la giuria e a vincere è stato Rafael Quenedit che, quasi commosso, ha ringraziato tutti.

Tutte le esibizioni del secondo girone: Giordana Angi vincitrice

Il secondo girone si è aperto con un’esibizione spettacolare di tutti i cantanti con Renato Zero che ha pubblicizzato assieme a Maria De Filippi il suo nuovo tour (i biglietti venduti sono arrivati già a 100mila). Ecco le esibizioni:

Giordana ha cantato Se io fossi un angelo; Tish ha cantato Young and Beautiful; Vincenzo ha ballato sulle note di L’eternità; Alberto ha cantato La voce del silenzio.

Il girone si è concluso con un pari merito tra Giordana e Alberto che si sono quindi sfidati per aggiudicarsi la seconda maglia della finale: la prima ha cantato Chiedo di non chiedere, il secondo Indispensabile.

Tutte le esibizioni del terzo girone: Alberto Urso vincitore

Tish ha cantato Black Horse And The Cherry Tree; Vincenzo ha ballato sulle note di La canzone popolare; Alberto ha cantato.

I primi due classificati al televoto sono stati Alberto e Vincenzo che sono stati giudicati in un secondo momento da Luciano Cannito e Beppe Vessicchio; Alberto ha cantato Accanto a te, brano scrittogli da Giordana, mentre Vincenzo si è esibito ballando vari stili.

Tutte le esibizioni del quarto girone: Alberto Urso vincitore

L’inizio del quarto girone è stato preceduto dal simpatico siparietto di Pio e Amedeo, a cui ha fatto seguito la scelta di Tish e Vincenzo, gli ultimi rimasti, di far esibire a proprio favore gli altri concorrenti: Tish ha scelto Rafael mentre Vincenzo ha optato per Alberto.

Alberto ha cantato Romanza e Partirò per Vincenzo; Rafael ha ballato Losing my religion e I knew I love you per Tish; Tish ha cantato Cara Italia, Bird set free e These Boots Are Made For Walking; Vincenzo ha fatto una prova d’improvvisazione sulle basi di Cercavo amore e La compagnia; ha poi ballato altre due coreografie.

A vincere è stato Vincenzo anche se pure Tish – come vi abbiamo anticipato all’inizio – può dirsi soddisfatta: a soli 18 anni è riuscita a raggiungere un grande traguardo e si è portata a casa anche il premio Tim dal valore di 20mila euro. Un bel lieto fine insomma per cinque ragazzi, diciamocelo, che avrebbero meritato tutti di arrivare alla fine.